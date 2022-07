PIB da China, varejo americano, Camil, Méliuz e o que mais move o mercado

Um aparente movimento de apetite ao risco predomina no início desta sexta-feira, 15, no mercado internacional, com índices de ações em alta na Europa e no mercado de futuros americanos. Por trás da melhora de humor estão buscas por barganhas após as bolsas terem caído por preocupações sobre a intensificação do aperto monetário do Federal Reserve (Fed) para conter a maior inflação em 40 anos dos Estados Unidos. No Brasil, o Ibovespa fechou o último pregão no nível mais baixo desde 2020, próximo de 96.000 pontos.

O dólar também reage positivamente nesta manhã, cedendo terreno a moedas emergentes e desenvolvidas. O euro, que chegou a ser negociado abaixo de US$ 1 na véspera, avança frente ao dólar, mas segue negociada próxima da região considerada um suporte técnico para a moeda.

Apesar da melhora pontual dos indicadores de mercado, o mercado altamente suscetível à piora de humor de investidores, cada vez mais preocupados sobre o nível da inflação americana, que voltou a surpreender em dados divulgados nesta semana. Isso porque juros mais altos para conter a inflação da maior economia do mundo, aumentam ainda mais os temores de desaceleração da atividade global.

PIB da China

Ventos da China tampouco contribuem com a melhora de percepção sobre a economia mundial. Dados divulgados na última noite revelaram desaceleração do PIB chinês no segundo trimestre de 4,8% para 0,4% na comparação anual. A expectativa do mercado era de esfriamento para 1%. No trimestre frente ao anterior, o PIB da China caiu 2,6% ante consenso de 1,5% de queda.

Bolsas da Ásia fecharam em queda nesta madrugada, com investidores reagindo aos números mais fracos da economia chinesa. Rígidas restrições de mobilidade para conter a proliferação do coronavírus na China explicam parte da piora da atividade local.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,29 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,21%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,16%

FTSE 100 (Londres): + 0,82%

DAX (Frankfurt): + 1,57%

CAC 40 (Paris): + 0,49%

Hang Seng (Hong Kong): - 2,19%

Shangai Composite (Xangai): - 1,64%

Nikkei 225 (Tóquio): + 0,34%

Vendas do varejo americano

Nesta manhã, economistas deverão repercutir os dados de vendas do varejo americano do mês de junho, previstos para às 9h30. O consenso é de alta de 0,8% ante a queda de 0,3% registrada no mês anterior. Um número acima do esperado pode ajudar a resfriar os temores de piora da atividade econômica americana, por outro lado, tendem a adicionar ainda mais pressão para que o Federal Reserve acelere o ritmo de alta de juros para 1 ponto percentual.

Esfriam apostas de alta de juro mais agressiva

As apostas de um aperto ainda mais duro que a elevação de 0,75 p.p. da última decisão ganharam força a partir da semana passada, chegando a superar 80% na quarta-feira, 13, quando o Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu acima do previsto. Mas após as primeiras reações do mercado, a probabilidade de uma alta de 1 p.p. recuou para próximo de 50%, patamar em que se mantém nesta manhã, segundo monitor do CME Group.

Falas do James Bullard, um dos primeiros membros do Fed a defender altas de juros mais fortes no início do ciclo, contribuíram para o arrefecimento das apostas mais duras ao dizer, em entrevista à Nikkei, que defende mais uma alta de 0,75 p.p. para a próxima reunião.

Camil divulga balanço

A Camil (CAML3) apresentou balanço do primeiro trimestre (de março a maio) na última noite. Com especificidades do setor agrícola, a companhia considera um período diferente para a divulgação de resultados. A Camil registrou receita líquida de R$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre, 6,9% acima do mesmo período do ano passado.

O resultado foi impulsionado pela frente internacional, com expansão de 52,4% no Uruguai. Apesar da maior receita, o lucro da Camil caiu 10,5% para R$ 97 milhões, com queda de margem de 0,8 ponto percentual para 4%.

Méliuz apresenta prévia

A Méliuz (CASH3) registrou em prévia operacional GMV de R$ 1,419 bilhão no segundo trimestre, representando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O GMV, no entanto, caiu 10% frente ao trimestre anterior, quando bateu R$ 1,576 bilhão.