PIB da China, IBC-Br, Focus, plano de RJ da Light e o que mais move o mercado

Dados econômicos da China permeiam as discussões no mercado financeiro nesta segunda-feira, 17. Divulgado neste início de semana, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês do segundo trimestre saiu abaixo das expectativas, com alta anual de 6,3%, 1 ponto percentual abaixo do consenso do mercado de 7,3%. As vendas do varejo também decepcionaram, com alta anual de 3,2% ante expectativa de 3,3% de alta. Já a produção industrial da China surpreendeu para cima, com uma expansão anual de 4,4% contra a projeção de 2,7%, mas não impediu as perdas na Ásia. A bolsa de Xangai caiu 0,67% e a de Seoul, 0,37%. Os mercados de Tóquio e Hong Kong estiveram fechados por feriados locais.

Dados da China derrubam bolsas internacionais

Os ventos contrários da Ásia atingem também os mercados ocidentais, com bolsas da Europa operando em firme queda nesta manhã. Nos Estados Unidos, os índices futuros iniciaram o dia no vermelho, mas com perdas abaixo de 0,2%. Por lá, gigantes do setor financeiro abriram a temporada de balanços com resultados acima do esperado para o segundo trimestre, na sexta-feira. O índice Dow Jones, com maior presença de bancos no índice, fechou em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram.

Principais índices de ações Às 8h

S*P 500 futuro: - 0,11

Nasdaq futuro: -0,02

Dow Jones futuro: - 0,22%

Stoxx 600: - 0,55%

CAC 40: - 1,20%

DAX: - 0,46%

FTSE 100: - 0,19%

Shangai Composite: - 0,87%

Ibovespa no último pregão

No Brasil, o Ibovespa caiu 1,3% no último pregão, após as vendas do varejo terem ficado abaixo das projeções do mercado. Dados mais fracos da China tampouco deverão servir de alívio para o mercado local nesta segunda, dado a proximidade comercial entre os dois países.

BC divulga IBC-Br e Focus

Investidores, agora, aguardam pela divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR), também conhecido como "prévia do PIB" por sua maior frequência de divulgações. O número, referente ao mês de maio, será divulgado às 9h. A expectativa do mercado é de que o indicador tenha queda mensal de 0,10% ante o crescimento de 0.53% na medição anterior. Pouco antes, às 8h30, será divulgado pelo Banco Central o boletim Focus, com a projeção mediana de economistas para os principais indicadores do país.

Light apresenta plano de recuperação judicial

A distribuidora de energia Light (LIGT3) apresentou seu plano de recuperação judicial apresentado na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Os detalhes do plano foram divulgados pela companhia na noite de sexta-feira, 14, já com o mercado fechado. As ações da empresa caíram 3,28% no último pregão.