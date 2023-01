PIB da China, Americanas em risco de calote, Oi suspende guidance e o que mais move o mercado

Dados divulgados na China na noite passada mostraram uma economia local mais forte do que previam os economistas. O PIB encerrou a 3% no aucmulado de 2022, ano de menor crescimento da economia chinesa desde 1976. A expansão também ficou abaixo da meta de 5,5% do governo chinês. Mas o mercado esperava por uma economia ainda mais fraca na China, afetada pela política de tolerância zero contra a covid.

No quarto trimestre, o PIB chinês cresceu 2,9% na comparação anual, bem acima das expectativas de 1,8% de alta. Os números também saíram melhores que o esperado para a taxa de desemprego, que caiu de 5,7% para 5,5%, e para as vendas do varejo, que encerraram dezembro com uma contração anual de 1,9% ante o consenso de queda de 8,6%.

Apesar dos números acima das expectativas, as reações no mercado asiático foram contidas. Bolsas de Xangai e Hong Kong encerraram o pregão desta terça-feira, 17, em leve queda, dando uma pausa ao rali dos últimos dias. Motivadas pelas expectativas de uma maior reabertura econômica em 2023, bolsas de Hong Kong e Xangai acumulam 9,1% e 4,4% de alta nos primeiros pregões do ano.

Após o início de ano positivo, nesta terça, o tom também é de cautela nos mercados do Ocidente. Nos Estados Unidos, onde as bolsas voltam a abrir após o feriado de Martin Luther King, índices futuros operam em queda, enquanto investidores aguardam por balanços dos bancos. Nesta manhã, Goldman Sachs e Morgan Stanley divulgarão seus resultados do quarto trimestre. Na última sexta-feira, 13, sinais de recessão presentes em balanços de outros bancos do país, como o J.P. Morgan, mantiveram investidores em alerta.

O medo é de que os bancos centrais mantenham as taxas de juros elevadas por mais tempo, forçando a economia global para baixo. As preocupações também seguem presentes no mercado europeu, atento às falas de membros do Banco Central Europeu (BCE). A grande expectativa é para o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, no Forum Econômico de Davos, na quinta-feira, 19.

Americanas em risco de calote

A agência de classificação de risco S&P rebaixou a nota de crédito da Americanas para "D", que significa risco de calote. A S&P já havia rebaixado a Americanas (AMER3) após a empresa ter descoberto falhas contábeis de R$ 20 bilhões em seu balanços. Mas a medida cautelar obtida pela companhia que blindou a companhia por 30 dias de todas as obrigações dos instrumentos de dívido levou ao novo rebaixamento.

"Consideramos a Americanas em default geral. Os ratings ‘D’ refletem nossa visão de que a tutela cautelar concedida à Americanas na última sexta-feira é semelhante a um standstill, pois permite que a empresa não pague nenhuma de suas obrigações relacionadas a instrumentos de dívida nos próximos 30 dias", afirmou a S&P.

Oi suspende guidance

A Oi (OIBR3) informou na última noite que irá suspender o plano estratégico da companhia para os anos entre 2022 e 2024. Entre as metas estavam chegar a 8 milhões de casas conectadas com fibra e alcançar uma receita média de R$ 94 ao mês por casas. A suspensão d guidance, disse a empresa, foram necessárias "tendo em vista as relevantes mudanças no cenário macroeconômico brasileiro e a consequente contrapartida no ambiente competitivo e nas necessidades de financiamento da companhia".