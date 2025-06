P&G anuncia que cortará 7 mil empregos nos próximos dois anos

A multinacional americana Procter & Gamble (P&G) anunciou, nesta quinta-feira, 5, que vai cortar 7 mil empregos nos próximos dois anos, o que representa aproximadamente 15% de sua força de trabalho não ligada à produção.

“As dispensas serão conduzidas com apoio e respeito, de acordo com nossos princípios e valores, assim como com a legislação local. No momento, não há informações disponíveis sobre o impacto específico por região ou unidade”, informou a companhia, com sede em Cincinnati, em comunicado.

A empresa, referência em produtos de consumo, afirmou que a medida tem como objetivo aumentar a produtividade e reduzir custos, diante de uma “concorrência feroz” em um “ambiente cada vez mais desafiador”.

“A nossa principal prioridade continua sendo alcançar um crescimento equilibrado e a criação de valor que atenda igualmente consumidores, clientes, funcionários, sociedade e acionistas”, conclui a nota.

A Procter & Gamble, dona de marcas como o detergente Tide, os papéis toalha Bounty e as fraldas Pampers, possui um total de 108 mil funcionários em todo o mundo, segundo a emissora CBS.

As ações da P&G subiam 0,16% nas negociações eletrônicas antes da abertura da bolsa de Wall Street.