P&G anuncia aumento de preços para consumidores após impacto de US$ 1 bilhão com tarifas

O presidente e CEO da Procter & Gamble (P&G), Jon Moeller, afirmou nesta terça-feira, 29, que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm pressionado os custos de importação da empresa. Como resultado, a companhia prevê repassar parte desses custos aos consumidores por meio de aumentos de preços.

Para Moeller, essas tarifas são “inerentemente inflacionárias” porque elevam os custos das matérias-primas e insumos importados, afetando diretamente as margens de lucro da P&G em cerca de US$ 1 bilhão.

“Em alguns casos, isso faz sentido. Mas, por natureza, aumenta os custos. Assim, os fabricantes precisam avaliar quanto conseguem absorver e quanto precisam repassar”, disse Moeller em entrevista ao Yahoo Finance.

Como as tarifas afetam a P&G e os consumidores

A P&G anunciou que deverá registrar uma perda de cerca de US$ 1 bilhão em seu lucro no novo ano fiscal em razão das tarifas. Para compensar esse prejuízo, a empresa está implementando aumentos de preços em seus produtos.

A estratégia inclui associar os aumentos a inovações e ações de eficiência operacional, com o objetivo de reduzir custos e minimizar os efeitos para os consumidores.

“Vamos tentar combiná-los com inovação. Também estamos trabalhando duro para reduzir custos e minimizar o impacto desses aumentos de preços”, disse Moeller.

Apesar das medidas, o CEO observou que há uma tendência de migração dos consumidores para opções mais econômicas dentro do próprio portfólio da P&G, o que reflete mudanças no comportamento de compra diante dos novos preços.

Diante disso, a companhia projeta um crescimento de vendas entre estável e 4% no novo ano fiscal. A estimativa supera as expectativas de analistas, que previam um avanço de 2%. No entanto, as projeções de lucro por ação ficaram dentro de uma faixa entre US$ 6,83 e US$ 7,09, ligeiramente abaixo da média esperada de US$ 6,99.

Nova liderança para 2026

Além dos impactos financeiros causados pelas tarifas, a P&G comunicou na última segunda-feira uma mudança em sua liderança. A partir de 1º de janeiro de 2026, o atual diretor de operações (COO), Shailesh Jejurikar, assumirá o cargo de CEO, sucedendo Jon Moeller.

Jejurikar está na empresa desde 1989 e liderou áreas estratégicas, como o negócio de cuidados com tecidos, que inclui a marca Tide. Já Moeller está na Procter & Gamble desde 1988 e ocupa a presidência da empresa desde 2021.