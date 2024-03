Pfizer quer retomar confiança do investidor com remédios contra o câncer

Quatro anos após a pandemia, a Pfizer agora está apostando em medicamentos contra o câncer para tentar se recuperar depois de um 2023 difícil, quando enfrentou um declínio em alguns negócio relacionados à Covid-19.

Segundo informações da CNBC, a farmacêutica vem intensificando sua mensagem no ramo da oncologia. Na semana passada fez um evento de quatro horas para investidores. Em fevereiro, teve um anúncio de 60 segundos no Super Bowl em que sua iniciativa de "superar o câncer".

Essa mudança ocorre em um momento crucial para a Pfizer. A empresa quer reforçar a confiança dos investidores depois que suas ações caíram mais de 40% em 2023. Essa queda eliminou mais de US$ 100 bilhões do valor de mercado da Pfizer.

Junto dessa queda na demanda por produtos contra a Covid, a Pfizer decepcionou Wall Street no ano passado com o lançamento pouco satisfatório de uma nova vacina contra o VSR (vírus respiratório que atinge mais bebês de até dois anos), uma pílula de perda de peso para se usar duas vezes ao dia que não foi bem-sucedida nos testes clínicos e uma previsão para 2024 que não atendeu às expectativas.

A empresa lançou um programa de corte de custos de US$ 4 bilhões, demitindo centenas de funcionários e reduzindo seus gastos com pesquisa e desenvolvimento.

Aquisição da Seagen

Durante um evento com investidores na semana passada, a Pfizer mostrou que sua prioridade agora é se integrar totalmente à Seagen, fabricante de medicamentos direcionados ao câncer. Essa aquisição da Seagen, no valor de US$ 43 bilhões, dobrou o pipeline de medicamentos oncológicos da Pfizer para 60 programas experimentais diferentes.

Com o Seagen em seu portfólio, a Pfizer diz que seu pipeline de medicamentos poderia produzir pelo menos oito medicamentos de sucesso até 2030, em comparação com apenas cinco atualmente. Mas a empresa não revelou quais medicamentos acredita que poderiam oferecer esse potencial. A empresa reiterou sua expectativa de que a aquisição da Seagen trará US$ 10 bilhões em vendas até 2030.

A Pfizer planeja se concentrar em quatro tipos de câncer: mama, geniturinário (que afeta os órgãos ou funções urinárias e genitais), torácico (pulmão, cabeça e pescoço) e hematologia-oncologia ou cânceres do sangue, como mieloma múltiplo e linfomas.