Petz tem prejuízo e lucro da Cobasi cresce em último balanço antes da união

Petz e Cobasi fecharam o quarto trimestre de 2025 com lucro, em seus últimos resultados divulgados como empresas independentes, antes da fusão.

A Cobasi registrou lucro líquido ajustado de R$ 41 milhões no 4T25, crescimento de 80,1% na comparação anual, desconsiderando itens não recorrentes.

A Petz, por sua vez, reportou lucro líquido ajustado de R$ 25,9 milhões no trimestre, avanço de 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Após a fusão, as duas redes passarão a operar a partir de agora sob a holding União Pet Participações S.A., negociada na B3 com o código AUAU3.

Apesar do desempenho operacional positivo, o lucro líquido contábil caiu em ambas as empresas, em razão das despesas não recorrentes associadas ao processo de fusão.

A Cobasi registrou lucro líquido contábil de R$ 22,5 milhões no trimestre, queda de 57,5%, enquanto a Petz teve prejuízo contábil de R$ 8,7 milhões.

Com a fusão formalizada no início de 2026, a administração das duas companhias destacou nos relatórios que o foco agora é a integração operacional.

A União Pet mira uma capturação de sinergias de R$ 200 milhões a R$ 260 milhões no Ebitda incremental nos próximos cinco anos. Para 2026, a estimativa é de que 0% a 10% desse total seja captado.

As empresas pontuaram que, mais do que a união de operações, trata-se da convergência de culturas, competências e capacidades complementares.

Ebitda: por dentro do balanço

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado da Cobasi foi de R$ 70 milhões nos últimos três meses de 2025.

A margem Ebitda ajustada era de 8,8% sobre a receita líquida — expansão de 1,2 ponto percentual (p.p.) em relação a igual trimestre do ano anterior.

No acumulado de 2025, o indicador chegou a R$ 294,6 milhões, com avanço de 48,1%, e margens com crescimento de 2,5 pontos percentuais.

Já o Grupo Petz atingiu Ebitda ajustado de R$ 88,7 milhões no trimestre (+6,5% ao ano), com margem de 9,3%. No ano completo, o indicador somou R$ 312,2 milhões, crescimento de 12,4, e alta de 0,3 p.p. na margem.

A receita bruta total da Cobasi no 4T25 chegou a R$ 946,6 milhões, avanço de 9,3% frente ao 4T24. O canal digital foi o destaque, crescendo 15,3% no trimestre e representando 38,7% do faturamento total.

O Grupo Petz também bateu recorde de receita no período, com uma receita bruta atingindo R$ 1,14 bilhão no trimestre, alta de 8,1% ao ano. E as vendas digitais cresceram 12% e responderam por 43,6% do faturamento.

Ao longo de 2025, a receita bruta total da Petz chegou a R$ 4,3 bilhões, crescimento de 7,9% frente a 2024, enquanto a Cobasi somou R$ 3,57 bilhões, crescimento de 9,9%.

Ambas as empresas relataram crescimento de vendas nas lojas já existentes (SSS, em inglês). A Cobasi registrou SSS de 6,2% no trimestre e 7,4% no ano todo, ao passo que a Petz avançou 8% no trimestre e 6,2% em 2025.

Margens e geração de caixa

A margem bruta ficou em 45,9% para a Cobasi no quarto trimestre, 0,4 p.p. acima do ano anterior; e em 46,9% para a Petz, leve recuo de 0,6 p.p. no trimestre, mas estável no acumulado anual, com 47%.

Um dos pontos de destaque nos dois relatórios foi a geração de caixa.

Petz , que estava com dívida líquida de R$ 88,6 milhões ao final de 2024, reverteu essa posição e fechou 2025 com caixa líquido de R$ 160,7 milhões — uma melhora de R$ 249,3 milhões.

A Cobasi, por outro lado, encerrou o ano com caixa líquido de R$ 454,7 milhões, variação positiva de R$ 210,9 milhões em relação ao início do período.

Marcas próprias e serviços

As marcas próprias representaram 7,6% das vendas totais da Cobasi no quarto trimestre, com alta de 1,7 ponto percentual. Na Petz, esta participação chegou a 13,5% do faturamento, avanço de 1,9 p.p. ao ano.

O segmento de serviços — que inclui banho e tosa, consultas veterinárias e clínicas — também cresceu nas duas empresas.