PetroRio (PRIO3): aquisição da Dommo avança e empresas se reúnem para fixar datas para incorporação

A Dommo (DMMO3), ex-OGX, informou que Ministério do Trabalho e Economia da Áustria aprovou a compra da totalidade de suas ações pela subsidiária da PetroRio (PRIO3) OpCo e que, diante disso, irá se se reunir com as empresas compradoras para fixar o cronograma para a incorporação das ações.

O cronograma, segundo fato relevante divulgado pela Dommo nesta quinta-feira, 8, irá incluir prazos e procedimento para seus acionistas exercerem seus direitos.

Troca de ações

Em setembro, a Prisma Capital, controladora da Dommo, firmou a venda da compannhia para a PetroRio. Pelos termos firmados, os acionistas poderão receber uma ação ação ordinária da PetroRio (PRIO3) para cada 20 ações preferenciais classe A (PNA), sendo que cada PNA da Dommo poderá será substituída para cada uma de suas ações ordinárias.

Os investidores da Dommo também poderão trocar suas ações ordinárias por preferenciais de classe B (PNB). Nesse caso, as PNBs poderão ser trocadas por R$ 1,85 cada. O valor será pago pela PetroRio dentro do prazo de até 90 dias da implementação da transação corrigido por 100% da Selic entre a data da aprovação da operação em assembleia geral da Dommo (24 de outubro) até o dia do pagamento.

Após o término da operação, a Dommo passará a ser uma subsidiária integral da PetroRio