PetroReconcavo (RECV3) anuncia oferta de até R$ 2,17 bi; ações caem 4,7%

As ações da PetroReconcavo (RECV3) encerraram o pregão desta segunda-feira, 6, em queda de 4,74%, em seu primeiro dia de negociação após anúncio de uma nova oferta de ações que pode movimentar até R$ 2,17 bilhões. A operação foi aprovada pelo conselho de administração da PetroReconcavo na última sexta-feira.

A oferta será restrita, ou seja, as ações apenas para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais em investimentos. A companhia irá vender, inicialmente, 44 milhões de ações em oferta base. No entanto, o número de ações pode ser aumentado em até 27 milhões de novas ações emitidas pela empresa, no chamado lote suplementar.

Se houver interesse pelo lote suplementar, é possível que o acionista PetroSantander Luxembourg Holding venda um lote de 8,2 milhões de papéis em oferta secundária.

Considerando o preço de fechamento do dia 3 de junho, de R$ R$ 27,42, a captação total poderia chegar a R$ 2,17 bilhões, considerando todos os lotes ofertados.

Segundo a empresa, os recursos serão utilizados para financiar potenciais aquisições futuras. Os recursos remanescentes serão usados para fortalecer a posição de caixa da empresa.

O preço da oferta será definido no dia 14 de junho e as negociações das novas ações começam no dia 17 do mesmo mês.