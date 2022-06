PetroRecôncavo levanta R$ 1 bi em follow-on e mira compra de Polo Bahia Terra

A PetroRecôncavo (RECV3) levantou R$ 1,034 bilhão em oferta subsequente (follow-on) realizada na B3. O preço das 44 milhões de ações emitidas pela companhia saiu por R$ 23,50 cada -- 1,43% abaixo da cotação de fechamento do último pregão. A empresa informou que o lote complementar não foi incluído.

A porção suplementar acrescentaria a oferta com a emissão de até 27 milhões de ações pela PetroRecôncavo e a venda de até 8 milhões de ações de titularidade da PetroSantander, uma das maiores acionistas da empresa, com um terço do capital.

A PetroRecôncavo informou que os recursos levantados na oferta serão destinados a potenciais aquisições de ativos que possam contribuir para a estratégia de expansão da companhia, "tais como a do Polo Bahia Terra", que pertence hoje à Petrobras. A compra do Polo Bahia Terra é vista pelo mercado com um passo crucial para o crescimento da PetroRecôncavo.

O processo de compra está sendo realizada em conjunto com a Eneva. A Petrobras, porém, informou na última sexta-feira, 10, ter sido intimada por uma decisão liminar do TJ-RJ para paralisar as negociações de venda do ativo com o consórcio formado pela PetroRecôncavo e Eneva.

