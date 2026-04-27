Petróleo supera novamente US$ 100 após Trump cancelar diálogo com Irã

O petróleo voltou a subir e ultrapassou os US$ 100 por barril nesta segunda-feira, 27, após o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, cancelar o envio de representantes para negociações com o Irã.

No pregão hoje, 0s futuros do petróleo para julho tipo Brent avançavam 2,45%, a US$ 101,56 por barril. Referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) subia 2,14%, a US$ 96,42.

Os enviados estadunidenses, entre eles o enviado especial Steve Witkoff e o conselheiro Jared Kushner, viajariam ao Paquistão para reuniões com autoridades iranianas, segundo fontes consultadas pela Barron's.

A missão foi cancelada após impasses nas exigências do Irã sobre o bloqueio imposto pelos EUA.

A Guarda Revolucionária Islâmica abordou, ainda, dois navios porta-contêineres na região, conforme dados da Tasnim repercutidos pela Barron's. A via é uma das principais rotas globais de transporte do petróleo.

Apesar da escalada, o mercado ainda considera a possibilidade de um acordo. O diretor global de mercados do ING, Chris Turner, indica que o Irã apresentou uma nova proposta envolvendo a reabertura do estreito.

"(A proposta) está sendo recebida como um novo capítulo em um caminho, até então acidentado, rumo a uma solução negociada", esclareceu Turner à Barron's, citando reportagem da Axios.

Já declarações de Trump sobre riscos à infraestrutura energética iraniana também entraram no radar. O presidente afirmou que oleodutos do país poderiam enfrentar problemas em poucos dias.

"Ninguém sabe quem está no comando, nem mesmo eles. Além disso, nós temos todas as cartas na manga, eles não têm nenhuma. Se quiserem conversar, basta ligar", publicou o republicano em rede social no sábado, 25.