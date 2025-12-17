Petróleo sobe mais de 2% após bloqueio de Trump à Venezuela

Os preços do petróleo subiam mais de 2% nesta quarta-feira, 17, após o presidente dos EUA, Donald Trump, determinar um bloqueio total a todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 1,41, ou 2,4%, para US$ 60,33 o barril às 7h18 (horário de Brasília), enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou US$ 1,42, ou 2,6%, para US$ 56,69 o barril.

Os preços do petróleo haviam fechado perto dos menores níveis dos últimos cinco anos na sessão anterior, com o progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Um acordo poderia resultar no alívio das sanções ocidentais contra Moscou, aumentando a oferta, embora o mercado ainda enfrente uma demanda global frágil.

No mesmo dia, Trump decretou o bloqueio de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Em uma postagem na rede social Truth Social, o republicano acusou o país de "roubar" os Estados Unidos.

“A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só tende a crescer, e o choque para eles será algo sem precedentes — até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram.”

Os comentários de Trump surgiram uma semana depois de os EUA apreenderem um petroleiro sob sanção na costa da Venezuela.

Ainda não está claro quantos petroleiros serão afetados ou como o bloqueio será imposto, e se a Guarda Costeira dos EUA será usada para interceptar navios, como ocorreu na semana passada.

Nos últimos meses, os EUA enviaram navios de guerra para a região. Inicialmente, a Casa Branca justificou a operação como uma ação contra o tráfico internacional de drogas.

Embora muitas embarcações que transportam petróleo da Venezuela sejam sancionadas, outras que transportam petróleo bruto do Irã e da Rússia não são. Petroleiros fretados pela Chevron (CVX.N) também transportam petróleo bruto venezuelano para os EUA com uma autorização concedida por Washington.

Hoje, a China é a maior compradora de petróleo bruto da Venezuela, que representa cerca de 4% de suas importações.

A queda acentuada nos estoques de petróleo dos EUA também ajudou a impulsionar os preços. Os estoques de petróleo bruto caíram 9,3 milhões de barris na semana passada, segundo informações da Reuters com base em dados do Instituto Americano de Petróleo (API) divulgados na terça.