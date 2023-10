Petróleo sobe com ataque dos EUA a alvos ligados ao Irã na Síria

O petróleo saltou depois que os Estados Unidos conduziam ataques a duas instalações ligadas ao Irã na Síria.

Os investidores se preocupam que a guerra entre Israel e o Hamas possa desencadear um conflito mais amplo no Oriente Médio e comprometer o fornecimento de petróleo.

O barril de Brent chegou a subir 2,6%, para mais de US$ 90.

EUA ataca o Irã

Os EUA realizaram os ataques depois que tropas americanas foram alvejadas. O Irã fez exercícios militares e disse que os EUA serão afetados se o conflito se ampliar.

Os ataques dos EUA são a primeira ofensiva conhecida do país na região desde que o conflito eclodiu com o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. As indicações de que Israel lançará uma invasão terrestre da Faixa de Gaza também eleva as tensões.

Embora até agora o conflito não tenha causado distúrbios significativos ao comércio global de petróleo, ele se desenrola nas vizinhanças do Golfo Pérsico, que responde por cerca de um terço do abastecimento global. Isso aumentou a volatilidade no mercado futuro e de opções.

“A situação tensa no Oriente Médio também deve dar suporte ao preço do petróleo na semana que vem”, disseram analistas do Commerzbank, incluindo Thu Lan Nguyen. “A atenção está focada particularmente no Irã, que pode decidir intervir no conflito.”

Mas enquanto a guerra gera um prêmio de risco no mercado futuro, o mercado físico dá sinais de demanda fraca. O fortalecimento global do dólar torna a commodity mais cara para muitos países.