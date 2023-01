Petróleo salta com otimismo sobre aumento de demanda na China

O petróleo começa a semana em forte alta diante do otimismo de que a demanda da China vai se recuperar. Os contratos futuros de West Texas Intermediate subiram acima de US$ 76 o barril na segunda-feira, com um salto de até 3,8%, depois que China anunciou um novo lote de cotas de importações para suas refinarias.

Uma autoridade do Banco Popular da China também teria dito que o crescimento do país voltará aos trilhos com mais apoio financeiro a famílias e empresas, segundo entrevista ao jornal chinês Diário do Povo.

“A reabertura da China continua sendo o principal catalisador de alta”, disse Keshav Lohiya da Oilytics. “No geral, estamos do lado otimista do mercado de petróleo, mas o aumento de preço não será uma linha reta como foi de 2004 a 2008.”

O Federal Reserve pode pender para aumentos menores de juros depois que o crescimento dos salários esfriou em dezembro. Isso coloca pressão sobre o dólar nos mercados de câmbio internacionais. Um dólar mais fraco favorece as commodities porque tende a aumentar o poder de compra dos importadores fora dos EUA.

Esta semana também marca o início da recalibragem anual dos maiores índices de commodities, um período geralmente caracterizado por fluxos voláteis nos mercados de matérias-primas. O período deve registrar ingressos de mais de US$ 1 bilhão em apostas no barril de referência global Brent, e saídas do WTI, de acordo com estimativas do Citigroup e do Société Générale.

O governo Biden adiou compras para reabastecer as reservas de emergência diante de ofertas muito caras ou não que atendiam às especificações exigidas, segundo pessoas a par do assunto.