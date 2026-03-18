Petróleo rompe nível de US$ 110 após ataque do Irã a usina de gás no Catar

Os preços do petróleo ampliaram fortemente os ganhos no pregão eletrônico desta quarta-feira, 18, após o Catar confirmar que um ataque do Irã atingiu sua maior instalação de gás natural, elevando as tensões no Oriente Médio e ampliando os temores sobre a oferta global de energia.

No after market, o petróleo do tipo Brent, referência internacional, dispara 7,44%, a US$ 111,11 o barril, rompendo a barreira dos US$ 110. Já o WTI, referência nos Estados Unidos, avançava 3,82%, a US$ 99,89. Por volta das 18h, os ganhos se intensificaram, com o Brent subindo quase 8%, a US$ 111,71, enquanto o WTI avançava 4,46%, a US$ 100,42 por barril.

A alta ocorre após o Ministério do Interior do Catar informar que mísseis iranianos atingiram o maior centro de produção e exportação de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, localizado na Cidade Industrial de Ras Laffan.

Segundo a estatal QatarEnergy, os danos à instalação foram “extensos”, embora todos os funcionários tenham sido contabilizados e não haja relatos de vítimas até o momento.

O governo do Catar condenou o ataque, classificando-o como uma “escalada perigosa”, além de uma violação de sua soberania e uma ameaça direta à segurança nacional do país.

Intensificação dos ataques no 19º dia de guerra

O episódio ocorre em meio à intensificação do conflito na região no 19º dia da guerra. O ataque iraniano foi uma retaliação aos danos provocados anteriormente por Estados Unidos e Israel à principal reserva de gás do Irã. Antes da ofensiva, o país já havia emitido alertas direcionados a instalações energéticas no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Além do ataque no Catar, há relatos de que mísseis direcionados a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita foram interceptados, enquanto projéteis também foram lançados em direção à capital saudita, Riad.

O aumento das hostilidades eleva a preocupação do mercado com possíveis danos à infraestrutura energética em outros países do Golfo, o que reforça a pressão altista sobre os preços do petróleo.

A tensão se estende também ao setor nuclear. A Organização de Energia Atômica do Irã informou que um projétil atingiu uma área próxima à usina nuclear de Bushehr, sem causar danos ao reator ou vítimas. Ainda assim, o episódio gerou reação internacional. A estatal russa Rosatom condenou o ataque e pediu a desescalada do conflito, alertando para os riscos de atingir instalações sensíveis.