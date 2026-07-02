Petróleo recua e volta a negociar aos níveis de antes da guerra no Irã

O preço do petróleo recuou nesta quinta-feira, 2, retornando aos níveis anteriores ao conflito no Oriente Médio. O Brent é negociado em torno de US$ 70 por barril, influenciado pela normalização do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, pelo reinício das exportações dos Emirados Árabes Unidos e pelo aumento das vendas da Arábia Saudita.

Por volta das 9h, o Brent para entrega em setembro caía mais de 1%, a US$ 70,38 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Já o petróleo WTI para agosto recuava quase 2%, a US$ 67,22, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

O Brent chegou a ultrapassar brevemente US$ 120 por barril no auge da crise, mas voltou à faixa de US$ 60 a US$ 70 à medida que o mercado antecipa o retorno da oferta bloqueada e a redução da escassez global, segundo nota do Saxo Bank.

Enquanto isso, negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã devem ser retomadas após os funerais do ex-líder supremo Ali Khamenei, embora persistam divergências sobre o programa nuclear iraniano. Nos EUA, os estoques de petróleo caíram ao menor nível desde março de 2025, após 12 semanas consecutivas de redução.