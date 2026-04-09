Petróleo pode superar US$ 100 se Ormuz seguir fechado, diz Goldman Sachs

O petróleo pode voltar a operar acima de US$ 100 por barril caso o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento global, permaneça fechado por mais tempo em meio à instabilidade da guerra no Irã.

Projeções do Goldman Sachs indicam que o Brent pode superar esse patamar já no segundo semestre, com impactos diretos sobre inflação global e expectativas de juros, segundo a agência Bloomberg.

A avaliação do banco ocorre após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre o país do Golfo Pérsico e os Estados Unidos (EUA), que reduziu temporariamente a tensão nos mercados.

Analistas liderados pelo chefe global de commodities do Goldman Sachs, Daan Struyven, afirmaram, porém, que o ambiente segue incerto e com riscos inclinados para cima nos preços.

A leitura incorpora declarações do vice-presidente dos EUA, JD Vance, que classificou a trégua como frágil.

Após o anúncio de interrupção temporária do conflito, o Brent recuou cerca de 13%, sendo negociado próximo de US$ 98 por barril. Os contratos já chegaram a US$ 119,50 durante o pico das tensões.

Possíveis cenários

A projeção central mais otimista considera uma reabertura gradual do Estreito de Ormuz ainda nos próximos dias, possivelmente no fim de semana, com retomada completa do fluxo de petróleo ao longo de um mês.

O Brent teria média de US$ 82 por barril no terceiro trimestre e US$ 80 no quarto se o fluxo normalizar.

Já no cenário adverso, que inclui atraso de um mês na normalização, os preços médios superariam US$ 100 por barril no segundo semestre.

No entanto, se houver um fechamento prolongado com perda de produção regional, o Brent iria para cerca de US$ 120 no terceiro trimestre e US$ 115 no quarto, na avaliação do Goldman Sachs.

Trégua é duvidosa

A interrupção temporária das hostilidades foi condicionada à reabertura do Estreito, mas persistem dúvidas sobre os termos efetivos do acordo e sua implementação.

Informações divulgadas ao mercado indicam que ainda há combates pontuais, o que aumenta a incerteza sobre a continuidade da trégua, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que a segurança da via marítima já teria sido acordada antes, mas, ao mesmo tempo, ameaçou retomar ações militares caso ela não fosse cumprida integralmente.

Em paralelo, autoridades iranianas anunciaram a criação de rotas seguras para navegação na região, concentradas nas proximidades da Ilha de Larak.