Petróleo na máxima em 10 meses, IBC-Br, Sabesp, Eletrobras e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 19, enquanto a valorização do petróleo volta a pairar como ponto de preocupação no mercado. A commodity volta a subir nesta manhã, com o preço do barril chegando a superar os US$ 95. O patamar é o mais alto desde novembro do ano passado.

Petróleo nas alturas

Preocupações sobre o nível da oferta segue impulsionando o petróleo, após novo corte de produção de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). É o quarto mês de apreciação, com a alta de preço já refletindo nos dados cheios da inflação americana.

Na última medição, referente ao de agosto, o Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) saltou de 3,2% para 3,7% no acumulado de 12 meses. Em junho, o CPI anual era de 3%.

Véspera de Super Quarta

Temores de que a alta do petróleo volte a acelerar a inflação tem mantido investidores cautelosos, especialmente antes da decisão de política monetária do Federal Reserve. Ninguém mais aposta em uma alta de juros amanhã. Mas para novembro, as curvas de juros indicam 30% de probabilidade de uma nova elevação, que levaria a taxa americana para entre 5,5% e 5,75%. Essas apostas poderão variar para um lado ou para o outro amanhã, dependendo das sinalizações do presidente do Fed, Jerome Powell.

A quarta-feira, 20, também será marcada pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa é de que mais uma queda de 0,5 ponto percentual, com a Selic caindo para 12,75%.

IBC-BR

Mas nessa terça, as atenções ainda estarão com a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-Br, também conhecido como prévia do PIB. Referente ao mês de julho, o dado deverá mostrar uma expansão de 0,30% no mês, segundo consenso de mercado.

Privatização avança na Sabesp

A Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) da Sabesp recomendou que a companhia inicie o procedimento para seleção e contratação dos bancos coordenadores necessários à futura oferta pública, que deverá marcar sua privatização. O CPED também recomendou que secretarias do governo do Estado de São Paulo encaminhem o anteprojeto da lei de desestatização da companhia ao gabinete do governador.

Eletrobras levanta R$ 7 bi

A Eletrobras levantou R$ 7 bilhões por meio da sua 4ª emissão de debêntures simples. A emissão foi feita por meio de duas séries: a primeira, de R$ 4 bilhões, e a segunda, de R$ 3 bilhões.

