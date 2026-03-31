Petróleo oscila após Trump sinalizar recuo no Irã

Petróleo: preço por barril ultrapassa US$ 110 hoje. (Spencer Platt/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 31 de março de 2026 às 07h44.
Última atualização em 31 de março de 2026 às 07h53.
O mercado global de petróleo registrou forte volatilidade nesta terça-feira, 31, após investidores reagirem a sinais de possível redução das tensões entre Estados Unidos e Irã.
O presidente Donald Trump indicou a assessores que avalia encerrar as operações militares no Irã, mesmo com o Estreito de Ormuz ainda bloqueado, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal.
Os preços do petróleo têm alternado entre altas e quedas ao longo do dia.
No fim do pregão, o tipo Brent para maio subiu 0,58%, a US$ 113,43 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, avançou 0,02%, a US$ 102,90, segundo dados compilados pela Reuters.
Apesar da instabilidade recente, março caminha para um resultado altamente pressionado:
Analistas veem a sinalização da Casa Branca como parte de uma tentativa de acordo com o Irã, possivelmente envolvendo a entrega de urânio enriquecido em troca da preservação do regime.
Para o estrategista-chefe de geopolítica da BCA Research, Matt Gertken, em entrevista à CNBC, o apetite de Trump por uma escalada militar mais ampla é limitado, o que reduz o risco de uma invasão total.
Especialistas apontam, porém, que os preços só devem aliviar de forma consistente quando o fluxo de navios no Estreito de Ormuz for normalizado.
Mesmo em caso de cessar-fogo, a reconstrução da infraestrutura afetada pode levar tempo, mantendo a oferta restrita no curto prazo.
Hoje o Irã atingiu o petroleiro kuwaitiano Al Salmi, com capacidade para dois milhões de barris, próximo ao porto de Dubai.O episódio reforça os riscos para o transporte de petróleo na região, inclusive fora do Estreito de Ormuz.
Diante disso, a Arábia Saudita passou a redirecionar exportações pelo Mar Vermelho. O fluxo para o porto de Yanbu saltou de cerca de 770 mil para 4,65 milhões de barris por dia, segundo dados da Kpler repercutidos pela Reuters.
Com rotas-chave praticamente paralisadas desde o fim de fevereiro, cresce o temor de falta de petróleo no mercado global.
A vice-presidente de mercados de commodities e petróleo da Rystad Energy, Lin Ye, alertou à Reuters que a manutenção do bloqueio em Ormuz pode levar a uma escassez física em larga escala.
"Com as reservas restantes do mercado de petróleo sendo gradualmente consumidas, a vulnerabilidade do mercado a um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz significa que estamos nos aproximando de uma escassez física de petróleo em uma área geográfica mais ampla, e o impulso de alta dos preços do petróleo provavelmente se fortalecerá ainda mais", explicou.