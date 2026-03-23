Petróleo fecha em baixa de mais de 10% após oscilar abaixo dos US$ 100

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira, 23, devolvendo parte da alta recente associada ao conflito no Oriente Médio — na última sexta-feira, 20, a commodity ultrapassou os US$ 112 por barril.

No fechamento, o petróleo tipo Brent, referência global, caiu cerca de 11%, sendo negociado próximo de US$ 99 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência norte-americana, recuou em torno de 10%, atingindo a faixa de US$ 88 por barril. O movimento ocorreu após os contratos terem aberto perto de US$ 99 no WTI, indicando uma reversão relevante ao longo da sessão.

O que explica a queda

sinalizações de negociação entre Estados Unidos e Irã, além da O recuo está associado principalmente a, além da suspensão por cinco dias dos ataques a infraestruturas energéticas iranianas . Com isso, aumentaram as expectativas de redução das interrupções na oferta global nas próximas semanas.

Esse conjunto de fatores reduziu o prêmio de risco geopolítico embutido nas cotações, que havia impulsionado o petróleo para seus maiores níveis em quatro anos.

Guerra no Oriente Médio segue como principal risco

A volatilidade recente do petróleo tem sido impulsionada principalmente pelo conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Tensões militares na região do Oriente Médio elevaram temores de interrupções na oferta global de energia.

Apesar do recuo desta segunda-feira, o mercado continua sensível ao risco envolvendo o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo global.