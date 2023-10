Petróleo fecha em alta de mais de 5% com cautela geopolítica e riscos à oferta em foco

Os contratos futuros de petróleo registraram ganho forte, nesta sexta-feira, 13. Os temores com o conflito entre Israel e o Hamas e seus desdobramentos voltaram a influir. Além disso, sinais da China foram monitorados, com quadro econômico no país em geral modesto, mas alguns analistas destacando a força ainda existente na demanda local por commodities.

O WTI para novembro fechou em alta de 5,77% (US$ 4,78), em US$ 87,69 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para dezembro subiu 5,69% (US$ 4,89), a US$ 90,89 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Na comparação semanal, o WTI registrou alta de 5,92% e o Brent, de 7,46%. Israel informou à Organização das Nações Unidas que deseja a retirada em 24 horas de toda a população no norte da Faixa de Gaza.

A própria ONU alertava para o risco de consequências humanitárias "devastadoras", e o Hamas dizia que os palestinos não deveriam deixar suas casas. Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, realizava um giro por países árabes, a fim de evitar que o conflito se alastre e possa envolver mais países ou outros grupos.

O grupo libanês Hezbollah reafirmou apoio ao Hamas, e houve relatos de trocas de tiros na fronteira entre Líbano e Israel. Nesse contexto, riscos à oferta estiveram em foco, apoiando os preços do óleo. Na agenda de indicadores, a China divulgou números em geral vistos como modestos, mas a Capital Economics destacava que a demanda do país por commodities continua forte, inclusive por combustíveis fósseis.

A mesma consultoria ainda via um quadro de "esperar para ver" nos mercados de energia, mas com chance de que, caso o conflito no Oriente Médio ganhe contornos mais regionais, isso possa provocar "grande perturbação na produção de petróleo".

O TD Securities, por sua vez, observava quadro levando a um prêmio de risco na cotação do petróleo, diante justamente dos temores de escalada regional. O banco citou em relatório a possibilidade de disseminação da violência por outras partes da região e também de que sanções contra o Irã sejam reforçadas. O país é um importante nome no setor, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

