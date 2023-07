Petróleo estende alta após sinalização de mais estímulo na China

O petróleo estendeu sua alta para novas máxima de três meses, em meio ao otimismo de que o governo chinês impulsionará a segunda maior economia do mundo.

O barril de West Texas Intermediate ultrapassou US$ 79 em Nova York e o de Brent superou US$ 83 em Londres. Ambos atingiram as cotações mais altas desde 19 de abril.

A China, maior importador mundial de petróleo, sinalizou mais suporte para o setor imobiliário, juntamente com promessas de impulsionar o consumo.

O preço do Brent, referência mundial, já subiu cerca de 17% nas últimas quatro semanas à medida que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados limitam os suprimentos para ajudar a drenar os estoques globais.

A ação do cartel ajudou a compensar o impacto do aperto monetário do Federal Reserve, que deve implementar outro aumento de juros nesta semana.

Mercado

Tanto o WTI quanto o Brent fecharam na segunda-feira, 24, acima de suas médias móveis de 200 dias pela primeira vez em quase um ano. Ultrapassa essa barreira pode ajudar a estimular posições compradas, pois sugere um cenário técnico mais saudável.

A força renovada do mercado também aparece nos spreads dos contratos futuros. Em um padrão conhecido como “backwardation” que sinaliza demanda robusta e oferta apertada, os contratos mais próximos são negociados com prêmio sobre os meses seguintes, à medida que as tradings e refinarias ficam impacientes para garantir seus suprimentos e não querem esperar.

O spread entre os dois contratos mais próximos de WTI bateu 38 cents por barril, o prêmio mais alto para entrega imediata desde novembro.