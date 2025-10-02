Petróleo cai para seu nível mais baixo em cinco meses

As cotações do petróleo continuaram sua queda nesta quinta-feira, 2, para seu nível mais baixo em cinco anos, devido à expectativa de um novo aumento de produção da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,90%, para U$ 64,11, seu nível mais baixo desde o início de maio. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, recuou 2,10%, U$ 60,48 dólares.

Esta quarta queda consecutiva nos preços da commodity acontece às vésperas da reunião entre Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), marcada para domingo.

O mercado prevê que esses países acordem um aumento de produção de 137 mil barris diários em novembro, assim como foi decidido para o mês de outubro.

Diversos veículos de comunicação, no entanto, informaram que o aumento poderia ser de 500 mil barris diários. O cartel negou no X essas informações.

— Os investidores se mantêm alerta porque o grupo já surpreendeu os mercados com aumentos de produção nos últimos tempos — explicou Barbara Lambrecht, analista do Commerzbank.