Petróleo cai no pré-mercado após intervenção na Venezuela e prisão de Maduro

Os contratos futuros de petróleo negociados no pré-mercado internacional operam em baixa nas primeiras operações após os últimos eventos deste fim de semana.

O barril do petróleo tipo Brent, que inclusive é referência para os preços da Petrobras, caía 0,31%, a US$ 60,57 por volta 20h40 (horário de Brasília). O WTI recuava 0,40%, por volta do mesmo horário, a US$ 57,09.

No último sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que petrolíferas americanas vão investir bilhões de dólares para "consertar" a indústria venezuelana. O país, que até ontem era governado por Nicolás Maduro, tem a maior reserva de petróleo bruto do mundo, estimada 303 bilhões de barris.

Maduro foi capturado dentro de Caracas por forças especiais americanas e está preso em uma penitenciária em Nova York. Trump afirmou que, ainda assim, o embargo ao petróleo venezuelano continua.

A Venezuela chegou a produzir 3,5 milhões barris diários de petróleo no final da década de 1990, mas o volume atual girava em torno de 800 mil barris.

Analistas do setor veem impactos ambíguos da intervenção na Venezuela nos preços do petróleo. O chefe de pesquisa do Goldman Sachs, Daan Struyven, avalia que a produção poderia aumentar ligeiramente se um governo venezuelano apoiado pelos EUA fosse instalado.

No relatório obtido pela CNBC, Struyven afirma que a saída de Maduro pode levar a uma interrupção no fornecimento da matéria-prima no curto prazo. No longo, investimentos americanos podem elevar a produção e pressionar os preços para baixo.

Mas existe uma percepção no mercado de que esse aumento de produtividade não ocorrerá da noite para o dia.

Ainda segundo a CNBC, executivos do setor petrolífero que operam na Venezuela dizem que o custo para reverter a atual situação de baixa produtividade seria de US$ 10 bilhões por ano, ainda que um ambiente de segurança estável seja essencial para a retomada de níveis históricos.