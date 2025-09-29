Petróleo cai mais de 3% após plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza

Os contratos futuros de petróleo registraram quedas acentuadas nesta segunda-feira, 29, ampliando as perdas após o anúncio de um plano de paz para Gaza, que inclui propostas de governança, segurança, econômicas e humanitárias.

Em Houston, os preços do petróleo fecharam em baixa de 3% nesta segunda-feira, impulsionados pelo aumento da produção da Opep+ e pela retomada das exportações de petróleo da região do Curdistão, no Iraque, via Turquia, o que elevou as perspectivas de oferta global.

Os futuros do Brent caíram US$ 2,16, ou 3,1%, para fechar a US$ 67,97 o barril, depois de registrar o maior nível desde 31 de julho na sexta-feira.

O WTI, por sua vez, teve uma queda de US$ 2,27, ou 3,45%, para US$ 63,45.