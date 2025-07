Petróleo cai mais de 1% com temores sobre tarifas de Trump e perspectiva de menor demanda

Os preços do petróleo operam em forte queda nesta terça-feira, 22, com o Brent para setembro recuando 1,03%, a US$ 68,50 por barril, enquanto o WTI de agosto apresenta uma baixa de 1,09%, cotado a US$ 66,47.

A alta desvalorização reflete a preocupação dos investidores com a aproximação de 1º de agosto, data que marca a entrada do vigor das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Entre as medidas, uma tarifa de 30% sobre produtos da União Europeia levanta temores sobre o impacto nas cadeias de comércio e na demanda global por energia. No começo desta semana, o grupo intensificou as negociações com o país norte-americano em uma tentativa de evitar a taxação.

Segundo informações da Bloomberg, as autoridades da UE estariam dispostas a negociar um acordo mais favorável aos EUA, caso a negociação implique na desistência de Trump em manter os 30% anunciados previamente.

Além das incertezas geopolíticas, o mercado acompanha os dados de oferta e demanda. A expectativa é de que o segundo semestre registre maior equilíbrio entre produção e consumo, o que pode resultar em um mercado mais abastecido e pressionar ainda mais os preços para baixo.