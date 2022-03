Petróleo cai até 8% com novo lockdown na China; petroleiras recuam

O preço do barril de petróleo cai mais de 6% nesta segunda-feira, 28, e chegou a recuar 8% na mínima do dia com investidores preocupados com a demanda após anúncio de um novo lockdown na China.

O petróleo Brent, referência para os papéis da Petrobras, é negociado na casa dos US$ 111 por barril enquanto o petróleo WTI, referência para os EUA, fica na casa dos US$ 105 por barril.

Às 12h30:

Petróleo Brent : - 6,42%, a US$ 111,94 o barril;

Petróleo WTI : - 6,78%, a US$ 105,21 o barril.

A incerteza derruba o valor da commodity após a China anunciar um lockdown em Xangai, centro financeiro do país. A cidade irá passar por duas etapas para realizar testes de covid-19 durante o período de nove dias, após ter reportado um novo recorde diário de infecções assintomáticas.

“O fato de o governo de Xangai ter decretado um lockdown de duas fases devido à uma alta nas infecções pela covid afetou as expectativas sobre o crescimento econômico chinês, com reflexos sobre os preços dos combustíveis. Prova das incertezas do cenário à frente”, comentaram, em nota, analistas da Levante Investimentos.

O mercado também teme que o novo período de isolamento afete a demanda por petróleo, uma vez que a China é o maior importador mundial da commodity.

Vale lembrar que o preço do petróleo disparou na última semana reagindo ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O Brent subiu 10,28% no período, enquanto o WTI registrou ganhos de 8,79%.

A queda afeta as ações das petroleiras brasileiras. A Petrobras (PETR3/PETR4), ação que tem o segundo maior peso na bolsa brasileira, recua cerca de 2%. Já a petroleira privada PetroRio (PRIO3) cai quase 4% e fica entre as principais baixas da bolsa no dia.