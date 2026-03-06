Petróleo Brent ultrapassa US$ 90 com escalada tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo seguem em forte alta e já ultrapassam os US$ 90 nesta sexta-feira, 6, impulsionados pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que já duram sete dias.

O barril do Brent, referência global, atingiu US$ 91,12 às 13h20 (horário de Brasília), uma alta de 6,5% e o maior nível em quase dois anos. O movimento repete o observado no dia anterior, 5, quando a cotação já havia alcançado US$ 85,41.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, avançou ainda mais: 9,6%, chegando a US$ 88,42 às 13h28. Desde julho de 2024, a commodity não era negociada acima de US$ 80. Apenas nesta semana, o petróleo americano acumula valorização superior a 20%, refletindo a preocupação do mercado com possíveis interrupções prolongadas no fornecimento global.

Parte da apreensão dos investidores está ligada ao risco de impacto no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio mundial de petróleo. Cerca de 20% do petróleo consumido no planeta passa pela região, o que faz com que qualquer ameaça à navegação pressione imediatamente os preços da commodity.

Embarcações estão ancoradas em portos próximos ao Golfo Pérsico, enquanto algumas das principais companhias de transporte marítimo suspenderam temporariamente o trajeto. Navios que transitam pela região têm sido alvo de bombardeios iranianos, em retaliação a ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel.

Diante da crise, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o governo americano poderá oferecer seguro contra risco político para embarcações que operarem na região. Segundo ele, a Marinha norte-americana também poderá escoltar navios no Golfo Pérsico, caso seja necessário garantir a segurança da navegação.

Apesar das medidas, autoridades americanas ainda não indicaram quando o fluxo comercial na região poderá ser totalmente normalizado.