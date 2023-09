Petróleo beira US$ 90, PMIs nos EUA, Câmara aprova desenrola e o que mais move o mercado

Preocupações sobre a estagflação voltam ao radar do investidores na manhã desta quarta-feira, 6. De um lado, os dados econômicos seguem desanimadores, apontando para uma contração da economia europeia, enquanto, nos Estados Unidos, ainda se debate a necessidade de novas altas de juros.

Dados de atividade: PMI e vendas do varejo

Na Europa, nesta manhã, foram divulgados as vendas do varejo de julho. As vendas tiveram queda anual de 1% na Zona do Euro e mensal de 0,2%.

Mas a percepção sobre o crescimento global ainda ganhará uma nova página nesta quarta, com a divulgação de Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Diferentemente dos PMIs fracos da Europa, que divulgados na véspera, a expectativa e de que os dados americanos fiquem levemente acima da linha dos 50 pontos, que dividem a contração da expansão da atividade econômica.

Os dados ainda reslientes da economia americana e os núcleos de inflação têm sido alguns dos argumentos de quem aposta em novas latas de juros do Federal Reserve.

Petróleo nas alturas

O debate sobre inflação e necessidade de novas novas altas tem ganhado força, com o petróleo sendo negociado próximo do maior patamar do ano. Na véspera, notícias sobre a manutenção do nível mais baixo de produção na Arábia Saudita e cortes de produção na Rússia (que ainda tem a China como grande comprador) provocaram cautela nos mercados internacionais. O tom negativo se estende para esta manhã. O petróleo brent opera em leve queda na manhã, na casa dos US$ 89.

Ibovespa no último pregão: Petro em alta, Ibov em queda

Quem se beneficiou nessa história, ao menos no curto prazo, foi a Petrobras. Após o repasse da alta do petróleo em seus produtos, a companhia tem ganhado a confiança de investidores, que já começam a vê-la como uma possível vencedora, em caso de valorização da commodity. As ações da companhia subiram pouco mais de 3% no pregão passado. A alta, no entanto, não foi suficiente para manter o Ibovespa no azul.

O pregão desta quarta será o último antes do feriado do Dia da Independência, nesta quinta-feira, 7. Haverá pregão na sexta-feira, 8, mas espera-se que haja menor liquidez. Muitas vendas, portanto, poderão ser antecipadas para este pregão

Câmara aprova Desenrola e limita juro do cartão de crédito

A Câmara aprovou na noite de ontem o programa Desenrola, que entre suas medidas limita a 100% o juro do cartão de crédito, que atualmente roda, na média, acima de 430%. O fim do parcelado sem juros, que era um pedido dos bancos, não foi incluído na matéria. A aprovação já era aguardada pelo mercado. Apenas o partido Novo se opôs.

