Petróleo bate máxima de três meses com sinais de oferta apertada

O petróleo atingiu sua maior cotação em três meses em meio a sinais de um mercado mais apertado.

O barril de Brent subiu acima de US$ 82 em Londres, e o de West Texas Intermediate se aproximou de US$ 79 em Nova York. Ambos os preços de referência ultrapassaram as máximas do final de abril, e acumulam mais de 11% de ganhos em quatro semanas consecutivas de alta.

Arábia Saudita e seus parceiros da OPEP+ restringem produção. O rali desafia os temores de que outro aumento de juros do Federal Reserve possa inibir a demanda, à medida que ae seus parceiros da OPEP+ restringem produção.

Fatih Birol, diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, disse no fim de semana que o mercado pode retornar a um déficit de oferta.

Os formuladores de política monetária dos EUA devem implementar outro aumento de juros na reunião desta semana em seu esforço para conter a inflação. O ciclo de aperto corre o risco de levar a maior economia do mundo à recessão, prejudicando potencialmente a demanda por petróleo.

Panorâma

O petróleo ainda registra uma leve queda no ano, apesar da recente série de ganhos e cortes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia. Do lado da demanda, a recuperação estagnada da China tem sido um obstáculo persistente para as commodities.

“Provavelmente ainda há alguma preocupação com a próxima reunião do FOMC”, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS em Zurique. Mas ele prevê que o Brent pode subir para US$ 90 o barril até o final do ano. “Em geral, eu diria que o mercado parece acreditar que os estoques em terra estão começando a cair.”

A redução dos níveis dos tanques de armazenagem de petróleo, que também costuma ser acumulado em navios quando a demanda está fraca e os tanques cheios, é um dos sinais de um mercado mais apertado.

Nesta segunda-feira, 24, o WTI ultrapassou sua média móvel de 200 dias — um sinal técnico importante de impulso de alta. O Brent igualou a média.

Há também sinais de força na estrutura subjacente do mercado. O prêmio pago pelo contrato de WTI mais próximo sobre o do mês seguinte, em um padrão conhecido como backwardation que sinaliza demanda robusta, chegou a 36 centavos de dólar por barril. Será o spread mais amplo desde meados de novembro se fechar neste nível.