Petróleo amplia tombo com aumento de pessimismo do mercado

O petróleo, que atingiu uma máxima de um ano em Nova York na semana passada, estendeu um forte recuo que já chega a quase 9% em poucos dias, diante do pessimismo com juros que tomou conta dos mercados.

Em meio a uma disparada dos juros sobre a dívida americana e receio de que o Federal Reserve mantenha sua taxa básica alta por muito tempo, um aumento dos estoques de petróleo no principal polo de armazenagem e distribuição dos Estados Unidos ajudou a afundar os preços mais ainda nesta quarta-feira, 4.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), petróleo de referência nos EUA, afundou até 4,2% para US$ 85,53, a cotação mais baixa em um mês.

O mal-estar generalizado nos mercados financeiros globais ofuscou o compromisso da Arábia Saudita e da Rússia de manterem seus cortes de produção até ao final do ano.

Os estoques do importante polo de Cushing, no estado de Oklahoma, registraram seu primeiro aumento em oito semanas, embora os volumes armazenados nos EUA como um todo tenham continuado a diminuir para o nível mais baixo desde dezembro de 2022. Mas são as entregas físicas em Cushing que balizam os futuros de WTI negociados em Nova York.