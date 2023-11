Petróleo afunda com tensão interna na OPEP e adiamento de reunião

O tombo do petróleo se acentuou depois que a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, marcada para o fim de semana, foi adiada em meio a tensões.

O barril de Brent afundou até 4,7% em Londres, para US$ 78,62, e o de WTI caiu até 4,8% em Nova York, para US$ 74,05.

A reunião será adiada até a próxima semana. As negociações entre os membros do cartel ficaram tensas em meio a cobranças da Arábia Saudita sobre o cumprimento das cotas de produção, segundo fontes.

Oferta do petróleo em alta?

O petróleo já vinha caindo nas últimas semanas em meio a sinais de que a oferta está aumentando, o que complicou as conversas que antecedem a reunião. Na semana passada, os preços atingiram uma mínima de três meses, diante da produção crescente de países dentro e fora da OPEP+, o grupo que reúne os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Rússia.

“A oferta tem sido o problema, muito mais oferta do que o esperado”, disse Pierre Andurand, fundador da Andurand Capital Management e um dos nomes mais respeitados do mercado global de petróleo, em entrevista a Francine Lacqua na TV Bloomberg. Ele acrescentando que a OPEP+ pode precisar aprofundar os cortes de produção para dar suporte aos preços.

O desconto na cotação dos contratos mais próximos de Brent e WTI em relação aos do mês seguinte indicam demanda fraca no curto prazo, em um padrão conhecido como contango. O barrril de WTI mais próximo chegou a ser negociado com desconto de 22 cents nesta quarta-feira, comparado a um prêmio de US$ 2,38 no final de setembro.

Isto representa um desafio adicional para a OPEP+. Além de sugerir que o mercado está com excesso de oferta, também aumenta o risco de que fundos que seguem tendências aumentem a pressão de venda, já que o contango é geralmente visto como um sinal de baixa.

Alguns grandes fundos negociados em bolsa de petróleo e commodities têm registrado fluxos negativos nos últimos dias.

Leia também: