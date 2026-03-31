Petróleo acima dos US$ 200? Corretora faz previsão 'caótica' sobre guerra no Irã

Os preços do petróleo podem atingir a marca de US$ 200 por barril caso o conflito no Irã se prolongue até o fim de junho. A informação veio de estrategistas do grupo financeiro Macquarie.

Em nota enviada a clientes, os analistas afirmaram que, se a guerra se estender pelos próximos meses, será necessário elevar os preços a níveis capazes de “destruir uma quantidade historicamente grande da demanda global de petróleo”. Isso significaria o barril de Brent acima de US$ 200 e a gasolina nos Estados Unidos em torno de US$ 7 por galão, uma péssima notícia para o presidente Donald Trump, que enfrenta uma eleição de meio de mandato em novembro.

Durante os primeiros meses da guerra, tanto o petróleo quanto a gasolina já haviam alcançado patamares não vistos desde o início de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Cenários para o mercado

O cenário mais extremo, segundo os estrategistas liderados por Vikas Dwivedi, tem cerca de 40% de probabilidade de acontecer. A aposta mais forte é que o conflito termine até abril, permitindo uma moderação nos preços e impactos econômicos relativamente pequenos, com apenas uma leve desaceleração do crescimento global.

Caso se concretize, o preço do barril ultrapassaria em muito o recorde de 2008, quando o Brent chegou a US$ 147,50.

Nesta segunda-feira, 30, o Brent com vencimento em junho avançou 1,96%, a US$ 107,39 por barril. Já a referência nos Estados Unidos, o WTI, com o contrato para maio subindo 3,25%, encerrando a US$ 102,88 por barril, marcando o primeiro fechamento acima de US$ 100 desde julho de 2022 e renovando as máximas pela segunda sessão consecutiva.

O Brent subiu cerca de 55%, o que representa um recorde histórico mensal, superando o avanço de 46% registrado em setembro de 1990, durante a Guerra do Golfo. O WTI também acumula alta próxima de 53% no período.

Apesar da expectativa de que o presidente Donald Trump declare vitória em breve, os analistas alertam que a incerteza sobre o que significaria esse desfecho, somada aos recentes ataques contra infraestrutura energética iraniana, pode forçar uma escalada ainda maior nos preços para viabilizar um acordo de curto prazo.

Visões sobre o petróleo

Outros especialistas também projetam alta. Líderes do setor energético da Arábia Saudita estimam que o barril pode alcançar US$ 180 se o conflito persistir até o fim de abril. Já o CEO da United Airlines, Scott Kirby, afirmou em comunicado interno que a empresa trabalha com a projeção de US$ 175 por barril, com preços só voltando à faixa de US$ 100 em 2027.

Kirby destacou que o custo do querosene de aviação já dobrou, o que pode representar US$ 11 bilhões adicionais por ano em despesas para a companhia.

Em conferência da S&P Global, Dave Ernsberger, chefe da divisão de energia, disse ao Yahoo Finance que, caso a guerra continue, o mercado pode “facilmente ver o barril a US$ 200 ou até US$ 250”.