Petróleo a US$ 115, inflação na Europa, Powell e o que mais move o mercado

As principais bolsas do mundo operam em leve queda na manhã desta quinta-feira, 3, refletindo a cautela no mercado sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia e seus impactos na economia global. Enquanto vendem ações, investidores buscam pela proteção do dólar, que se valoriza frente a moedas desenvolvidas e emergentes.

O petróleo, uma das commodities mais afetadas pelo conflito no Leste Europeu, volta a operar em alta no mercado internacional, chegando a superar a marca dos 115 dólares. Nesta madrugada, o petróleo brent, referência para a política de preço para as petroleiras do Brasil, tocou 119 dólares, estabelecendo uma nova máxima desde 2012.

Commodities nas alturas

A disparada do petróleo, que já acumula valorização de 50% no ano, tem elevado a busca por ações do setor. No último pregão, que marcou a volta do mercado brasileiro após a pausa para o Carnaval, as ações da 3R e PetroRio (PRIO3) lideraram as altas do Ibovespa, subindo 12,93% e 9,02%, respectivamente.

Investidores também vêm aumentando suas posições no mercado de commodities metálicas. Nesta madrugada, o minério de ferro disparou mais 6,8% na bolsa de Dalian. Expectativas de que a China, maior consumidora do metal, abandone sua política de tolerância zero à covid-19 impulsionaram a forte valorização, segundo a Reuters.

O movimento das commodities beneficia, especialmente, a bolsa brasileira, com peso representativo do setor em seus principais índices de ações. Somente (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4) representam cerca de 25% do Ibovespa, composto por mais de 80 ações.

Apesar do momento favorável às ações de commodities, a alta de preços tem aumentado as preocupações de economistas sobre a inflação e o crescimento da economia global.

Inflação recorde na Europa

O índice de preço ao produtor da Europa, divulgado nesta manhã, ficou em 5,2% para o mês de janeiro, mais do que o dobro da alta projetada de 2,3%. A inflação ao produtor europeu, mais sensível à variação das commodities, disparou de 26,9% para 30,6%, renovando a máxima desde o início da série histórica, de 1982. A inflação acima do esperado ocorre em meio à decepção com os indicadores de atividade econômica do continente.

Os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) saíram abaixo das expectativas em todos os principais países da Europa nesta manhã. O PMI composto da Zona do Euro referente ao mês de fevereiro ficou em 55,5 pontos, acima da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade, mas abaixo dos 55,8 pontos esperados.

Agenda do dia

Ainda serão divulgados nesta quinta os dados de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos. Também está previsto para hoje o segundo dia de testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o Relatório Semestral de Política Monetária.

Na véspera, Powell sinalizou que, mesmo com os impactos “altamente incertos” da guerra na Ucrânia, dará continuidade aos planos de aperto monetário. A expectativa é de que o Fed eleve sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na próxima reunião, daqui a duas semanas.

Mater Dei

O Hospital Mater Dei (MATD3) anunciou a aquisição de 75% a 80% da participação do Hospital e Maternidade Santa Clara (HSC), de Uberlândia. A compra, segundo fato relevante divulgado pela empresa, manteve “grande maioria dos médicos sócios do HSC”.

Os valores envolvidos para 100% do hospital mineiro foi de 234 milhões de reais, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando em múltiplo de 1,35 milhões de reais por leito, segundo o Mater Dei. O HSC teve faturamento de 137 milhões nos 12 meses findos em outubro de 2021.