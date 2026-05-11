Petroleiras sobem, mas dão pouco impulso ao Ibovespa; dólar oscila em R$ 4,90

Após acumular baixa por quatro semanas seguidas, com uma leve recuperação na última sexta-feira, o Ibovespa começa a sessão desta segunda, 11, operando próximo da estabilidade. As perspectivas de inflação no Brasil foram revisadas para cima pela nona semana consecutiva no Boletim Focus, do Banco Central. E um dos principais vetores dessa alta de preço persiste: o petróleo volta a subir sem desfecho na Guerra com o Irã.

"A grande ironia brasileira é que o país virou beneficiário relativo do caos global. Exportamos petróleo, commodities e alimentos justamente no momento em que o mundo precisa deles", afirma Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos.

Ações de petrolíferas operam em alta com a valorização da commodity no mercado internacional, mas ações de bancos pesam contra o desempenho da bolsa brasileira. A exceção é o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), que divulgou balanço na manhã de hoje e reportou lucro trimestral recorde.

Após o fechamento da sessão, é a vez da Petrobras divulgar os números do primeiro trimestre. As ações de maior liquidez da companhia (PETR4) avançam mais de 1% nessa manhã.

Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa operava praticamente estável, com ligeira queda de 0,07%, mas o suficiente para perder o patamar dos 184 mil pontos.

O dólar também tinha praticamente a mesma cotação da última sexta-feira, sendo negociado na casa de R$ 4,89, com ligeira alta de 0,09%.

Petróleo sobe com impasse entre EUA e Irã

O petróleo abriu a semana em forte alta. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o conflito com o Irã "não acabou" e que ainda há trabalho a ser feito para conter o programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump, por sua vez, rejeitou a contraproposta de Teerã para encerrar a guerra. "Totalmente inaceitável", escreveu Trump no Truth Social.

O barril do WTI subia mais de 2%, a US$ 97,88. O Brent, referência global, chegou a US$ 103,93. Desde o início da guerra, em fevereiro, os dois contratos acumulam alta de cerca de 40%.

Analistas do Citi avaliam que os preços podem subir ainda mais se não houver acordo. O banco destaca que o Irã controla o acesso ao Estreito de Ormuz, rota fundamental para o transporte de petróleo no mundo.

Bolsas americanas: cautela, mas sem pânico

Os futuros das bolsas americanas operavam perto da estabilidade. O Dow Jones caía 0,1%, enquanto o Nasdaq avançava levemente, puxado por ações de semicondutores como Micron e AMD.

A semana passada foi positiva em Wall Street. S&P 500 e Nasdaq subiram mais de 2% e 4%, respectivamente, na sexta semana seguida de alta. O relatório de empregos de abril surpreendeu, com 115 mil vagas criadas, bem acima do esperado.

Nesta semana, o mercado acompanha os índices de inflação ao consumidor e ao produtor de abril, além da viagem de Trump à China para encontro com Xi Jinping.

Europa: setor de defesa cai com prolongamento do conflito

As bolsas europeias operavam em direções opostas. Londres e Milão subiam levemente, enquanto Frankfurt e Paris recuavam.

O setor de defesa foi o principal destaque negativo. Empresas como Rheinmetall, Leonardo e Babcock caíam entre 3% e 5%, devolvendo ganhos da semana passada, quando havia expectativa de acordo de paz no Oriente Médio.

Ásia: Coreia do Sul brilha; Japão e Austrália recuam

O índice sul-coreano Kospi fechou em nova máxima histórica, com alta de 4,32%. O SK Hynix, também da Coreia, disparou mais de 11%, acompanhando a valorização das ações de chips nos EUA.

Na China, as bolsas também subiram. O CSI 300 avançou 1,64%, impulsionado por dados de inflação acima do esperado em abril.

Japão e Austrália fecharam no vermelho. O Nikkei caiu 0,47%, pressionado pela queda de mais de 8% nas ações da Nintendo, após a empresa anunciar alta de preços do Switch 2. O ASX 200 australiano recuou 0,49%. A Índia também fechou em queda.