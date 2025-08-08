Petrobras vê menos chances de dividendo extraordinário com petróleo no atual patamar

O diretor financeiro da Petrobras (PETR3;PETR4), Fernando Melgarejo, afirmou que a companhia vê menos chances de pagar dividendos extraordinários se o petróleo continuar "nesse patamar". "Adoraríamos pagar dividendo extraordinário, mas para isso precisamos de excesso de caixa, o que só é possível se tivermos geração operacional para cumprir com todo o nosso capex e sobrar recursos", explicou, em coletiva de imprensa sobre os resultados da companhia no segundo trimestre de 2025.

A Petrobras acelerou a produção de petróleo para mitigar o impacto do preço baixo, variável sobre a qual a companhia não tem controle, observou a CEO Magda Chambriard. As ações da companhia, que já abriram o pregão de hoje com queda acentuada, aprofundaram perdas no início da tarde, ao longo da teleconferência da empresa com analistas.

Questionado sobre o comportamento do papel durante a interação com os jornalistas, Melgarejo diz acreditar que a distribuição de dividendos da companhia referente ao trimestre tenha frustrado expectativas. Ele explicou que o provento foi impacto por efeitos que não vão se repetir no próximo período e diz estar confiante "na recuperação desse processo".

A Petrobras (PETR3;PETR4) reportou lucro líquido de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. O número veio acima do consenso do mercado, que previa lucro de R$ 22,4 bilhões.

A Petrobras também anunciou dividendos de R$ 8,66 bilhões. A maior parte dos analistas de mercado previa uma distribuição na casa de US$ 2,2 bilhões, na casa dos R$ 12 bilhões ao câmbio atual.