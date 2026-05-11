Petrobras vai pagar R$ 9 bi em dividendos: veja quem tem direito

A Petrobras aprovou o pagamento de R$ 9 bilhões em dividendos referentes ao primeiro trimestre de 2026. No trimestre, a companhia gerou R$ 20,1 bilhões em caixa livre — os dividendos representam cerca de 45% desse total.

No entanto, o valor que saiu do caixa da empresa no trimestre foi maior: R$ 11,6 bilhões. Isso porque parte dos dividendos aprovados em trimestres anteriores só foi paga agora. Essa diferença entre aprovação e pagamento é normal no calendário da companhia.

Comparando com um ano atrás, o pagamento caiu. No primeiro trimestre de 2025, a Petrobras desembolsou R$ 16,6 bilhões em dividendos. A redução reflete um caixa menor no período, já que a empresa investiu mais e teve mais despesas com capital de giro.

Como e quando o dinheiro chega

Data de corte — 1º de junho de 2026

Quem tiver ações da Petrobras na B3 até essa data recebe os dividendos. A partir de 2 de junho, as ações passam a ser negociadas sem o direito ao provento.

1ª parcela — 20 de agosto de 2026

R$ 0,35 por ação, na forma de juros sobre capital próprio.

2ª parcela — 21 de setembro de 2026

R$ 0,35 por ação, também na forma de juros sobre capital próprio.

Para quem tem ADRs na NYSE

A data de corte é 3 de junho de 2026. Os pagamentos seguem o mesmo calendário com alguns dias de diferença: 27 de agosto e 28 de setembro de 2026.