Petrobras: 'vai acontecer já já um aumento de preço da gasolina', diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira, 12, durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, que a estatal prepara um reajuste no preço da gasolina "já já", em meio à alta do petróleo no mercado internacional e à necessidade de preservar a participação da companhia no mercado brasileiro de combustíveis.

Segundo Magda, o tema exige cautela maior do que no diesel por causa da concorrência direta com o etanol no país. A executiva destacou que a Petrobras acompanha a recente queda do preço do etanol no mercado doméstico antes de promover qualquer reajuste mais forte na gasolina.

"Quando nós estávamos observando o aumento do preço da gasolina, observamos isso frente ao preço do etanol no mercado brasileiro nos últimos pouco mais de 15 dias. Nós tivemos um preço do etanol baixando bastante no mercado brasileiro. Ele é competidor, sim, do nosso mercado", disse. Segundo Magda, a companhia já está conduzindo as discussões internas sobre o reajuste.

"Nós estamos agora tratando desse aumento de gasolina, mas sempre de olho no nosso market share e na evolução do mercado do etanol", afirmou. Na sequência, a presidente da estatal confirmou que a alta nos preços deve ocorrer em breve.

"Vai acontecer já já um aumento de preço de gasolina, mas nós temos que ter certeza que esse mercado almejado continua nosso".

Durante as considerações iniciais da apresentação, a presidente já havia sinalizado ao mercado que a Petrobras prepara mudanças para melhorar a rentabilidade do combustível. "Nós também estamos trabalhando na questão da gasolina e em breve os senhores vão ter também boas notícias em relação à nossa gasolina".

Gasolina demanda maior atenção da Petrobras, diz Melgarejo

O diretor financeiro da estatal, Fernando Melgarejo, reforçou a avaliação de que a gasolina demanda maior atenção da companhia. "A gasolina, como o presidente falou, tem uma preocupação maior, mas também tá sendo bem encaminhado".

Melgarejo também comentou que a Petrobras aderiu ao programa de subsídios para GLP, o gás de cozinha, o que deve trazer impactos positivos para o fluxo de caixa e o capital de giro da empresa. "Gás, a gente assinou a entrada também no subsídio e também vai ter impacto positivo em termos de fluxo de caixa e capital de giro para a companhia".

Empresa nega risco de desabastecimento

Durante a teleconferência, a diretora de Logística, Comercialização e Mercados, Angélica Lauriano, descartou riscos de desabastecimento no país diante do cenário de alta internacional do petróleo. "Importante dizer que não há indicação de risco estrutural de desabastecimento do mercado", afirmou.

Segundo a diretora, o mercado brasileiro conta com múltiplos agentes e acompanhamento regulatório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enquanto a Petrobras mantém sua produção dentro dos limites operacionais e de segurança.

O último reajuste da gasolina promovido pela Petrobras ocorreu em janeiro deste ano, quando o preço médio do litro nas refinarias caiu R$ 0,14, para R$ 2,57. Já o diesel teve aumento de R$ 0,38 por litro em março, para R$ 3,65.