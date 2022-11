Petrobras recebe R$ 10,3 bi por cessão de 5% no campo de Búzios

A Petrobras (PETR3/PETR4) anunciou na noite desta quinta-feira, 24, que recebeu R$ 10,3 bilhões – equivalente a US$ 1,9 bilhão pela Ptax de hoje – referente à cessão de 5% de sua participação no contrato de partilha de produção do volume excedente da cessão onerosa, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, para a parceria CNOOC Petroleum Brasil.

Segundo o fato relevante, o montante já inclui os ajustes previstos no contrato. A conclusão está sujeita à assinatura do termo aditivo ao contrato de partilha de produção pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Após a efetividade da transação, a Petrobras passará a deter 85% de participação no Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa do campo de Búzios, enquanto a CPBL deterá 10% e a CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda (CNODC), 5%.