Petrobras reage ao balanço e BB divulga resultado: o que move os mercados hoje

Banco do Brasil: principal resultado do dia (Rafael Henrique/Getty Images)
Editor de Invest
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05h00.
O Ibovespa hoje começa a quarta-feira, 11, tentando se equilibrar depois de devolver parte da forte alta de segunda. Na terça, o índice recuou 0,52%, aos 171.336 pontos, e o dólar hoje parte de R$ 5,586, após subir cerca de 1,5% na véspera.
O gatilho veio dos Estados Unidos, onde a inflação ao consumidor de outubro surpreendeu para cima e reforçou as apostas de que o Federal Reserve pode voltar a subir os juros em dezembro. Por aqui, a ata do Copom indicou que a Selic deve ficar em 13,75% por mais tempo, sem sinal de quando os cortes voltam, e os juros futuros subiram.
O CPI, índice de preços ao consumidor dos EUA, subiu 0,4% em outubro, acima da projeção de 0,3%, e o núcleo avançou 0,3%, ante expectativa de 0,2%. O diretor do Fed Christopher Waller havia dito que apoiaria uma alta de pelo menos 0,25 ponto em dezembro e que um aumento de 0,5 ponto deveria ser considerado se o núcleo subisse 0,3% ou mais. O rendimento do Treasury de dez anos chegou perto de 5% durante o dia.
No pregão desta quarta, o investidor reage ao balanço da Petrobras, divulgado na noite de terça, e se prepara para o resultado do Banco do Brasil, que sai depois do fechamento. Lá fora, a agenda é mais leve por causa do feriado americano.
A Petrobras lucrou R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 21,5% em um ano, com o Brent 40% mais caro e produção recorde.
A companhia também aprovou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas. Ainda assim, o ADR da Petrobras (PBR) recuava 2,41% no after hours de Nova York, a US$ 17,84, no fim da noite de terça.
Às 9h, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de setembro. Em agosto, o volume de serviços caiu 0,1% sobre julho. O dado ajuda a medir se a desaceleração da economia citada pelo Banco Central na ata já chega ao setor que mais pesa na inflação.
Às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal, que mostra a entrada e saída de dólares do país num momento em que a moeda americana voltou a subir.
O mercado também já se posiciona para o IPCA de outubro, que sai na quinta-feira, 12, às 9h. A ata do Copom elevou a projeção de inflação do BC para 2026 de 5,2% para 5,6%, acima do teto da meta.
Nesta quarta é feriado de Veterans Day. A Bolsa de Nova York e a Nasdaq funcionam em horário normal, a partir das 11h30 de Brasília, mas o mercado de títulos do Tesouro fica fechado e não há indicadores relevantes na agenda.
Sem novos dados, a atenção fica na reprecificação das apostas de alta de juros pelo Fed após o CPI.
No noticiário corporativo, a Corteva, de sementes e defensivos agrícolas, divulga balanço depois do fechamento. Na quinta, a agenda volta a encher, com pedidos de seguro-desemprego e os resultados de Cisco e Applied Materials.
Às 4h, a Alemanha divulga a leitura final da inflação de outubro. A prévia mostrou alta de 2,8% em 12 meses, abaixo dos 3,3% de setembro, um alívio para o Banco Central Europeu.
Às 7h, a Opep publica seu relatório mensal, com projeções de oferta e demanda de petróleo. O dado interessa diretamente a Petrobras e às petroleiras da bolsa, num momento de queda do Brent com o recuo das tensões com o Irã.
O Banco do Brasil (BBAS3) divulga o balanço depois do fechamento desta quarta e deve anunciar no mesmo dia juros sobre capital próprio referentes ao trimestre. A teleconferência será na quinta, às 9h. O consenso da LSEG, compilado em outubro, era de lucro de R$ 3,7 bilhões, mas há casas bem mais pessimistas por causa das provisões para calotes no crédito rural.
Empresas do Ibovespa que divulgam resultado nesta quarta, depois do fechamento:
Também estão no calendário do dia Minerva (BEEF3), SLC Agrícola (SLCE3), Raízen, Americanas (AMER3) e CVC (CVCB3).
Na quinta, o fluxo de balanços segue intenso, com Nubank antes da abertura e B3, Natura, Cemig, Copel, Cyrela e MBRF entre os nomes previstos.