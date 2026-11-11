Petrobras reage ao balanço e BB divulga resultado: o que move os mercados hoje

O que aconteceu? O Ibovespa caiu 0,52% na terça, aos 171.336 pontos, e o dólar subiu cerca de 1,5%, a R$ 5,586 , depois de a inflação dos EUA vir acima do esperado.

caiu 0,52% na terça, aos 171.336 pontos, e o subiu cerca de 1,5%, a , depois de a vir acima do esperado. A Petrobras divulgou o balanço do terceiro trimestre na noite de terça, e a reação das ações abre o pregão desta quarta.

divulgou o balanço do terceiro trimestre na noite de terça, e a reação das ações abre o pregão desta quarta. O Banco do Brasil publica seu resultado depois do fechamento, num dia com Rede D'Or, Rumo, Ultrapar, Equatorial e Hapvida também na agenda.

publica seu resultado depois do fechamento, num dia com também na agenda. Os EUA têm feriado de Veterans Day, com a bolsa de Nova York aberta normalmente e o mercado de títulos do Tesouro americano fechado.

O Ibovespa hoje começa a quarta-feira, 11, tentando se equilibrar depois de devolver parte da forte alta de segunda. Na terça, o índice recuou 0,52%, aos 171.336 pontos, e o dólar hoje parte de R$ 5,586, após subir cerca de 1,5% na véspera.

O gatilho veio dos Estados Unidos, onde a inflação ao consumidor de outubro surpreendeu para cima e reforçou as apostas de que o Federal Reserve pode voltar a subir os juros em dezembro. Por aqui, a ata do Copom indicou que a Selic deve ficar em 13,75% por mais tempo, sem sinal de quando os cortes voltam, e os juros futuros subiram.

O CPI, índice de preços ao consumidor dos EUA, subiu 0,4% em outubro, acima da projeção de 0,3%, e o núcleo avançou 0,3%, ante expectativa de 0,2%. O diretor do Fed Christopher Waller havia dito que apoiaria uma alta de pelo menos 0,25 ponto em dezembro e que um aumento de 0,5 ponto deveria ser considerado se o núcleo subisse 0,3% ou mais. O rendimento do Treasury de dez anos chegou perto de 5% durante o dia.

No pregão desta quarta, o investidor reage ao balanço da Petrobras, divulgado na noite de terça, e se prepara para o resultado do Banco do Brasil, que sai depois do fechamento. Lá fora, a agenda é mais leve por causa do feriado americano.

A Petrobras lucrou R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 21,5% em um ano, com o Brent 40% mais caro e produção recorde.

A companhia também aprovou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas. Ainda assim, o ADR da Petrobras (PBR) recuava 2,41% no after hours de Nova York, a US$ 17,84, no fim da noite de terça.

Destaques da agenda no Brasil

Às 9h, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de setembro. Em agosto, o volume de serviços caiu 0,1% sobre julho. O dado ajuda a medir se a desaceleração da economia citada pelo Banco Central na ata já chega ao setor que mais pesa na inflação.

Às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal, que mostra a entrada e saída de dólares do país num momento em que a moeda americana voltou a subir.

O mercado também já se posiciona para o IPCA de outubro, que sai na quinta-feira, 12, às 9h. A ata do Copom elevou a projeção de inflação do BC para 2026 de 5,2% para 5,6%, acima do teto da meta.

Estados Unidos

Nesta quarta é feriado de Veterans Day. A Bolsa de Nova York e a Nasdaq funcionam em horário normal, a partir das 11h30 de Brasília, mas o mercado de títulos do Tesouro fica fechado e não há indicadores relevantes na agenda.

Sem novos dados, a atenção fica na reprecificação das apostas de alta de juros pelo Fed após o CPI.

No noticiário corporativo, a Corteva, de sementes e defensivos agrícolas, divulga balanço depois do fechamento. Na quinta, a agenda volta a encher, com pedidos de seguro-desemprego e os resultados de Cisco e Applied Materials.

Europa e petróleo

Às 4h, a Alemanha divulga a leitura final da inflação de outubro. A prévia mostrou alta de 2,8% em 12 meses, abaixo dos 3,3% de setembro, um alívio para o Banco Central Europeu.

Às 7h, a Opep publica seu relatório mensal, com projeções de oferta e demanda de petróleo. O dado interessa diretamente a Petrobras e às petroleiras da bolsa, num momento de queda do Brent com o recuo das tensões com o Irã.

Balanços e empresas

O Banco do Brasil (BBAS3) divulga o balanço depois do fechamento desta quarta e deve anunciar no mesmo dia juros sobre capital próprio referentes ao trimestre. A teleconferência será na quinta, às 9h. O consenso da LSEG, compilado em outubro, era de lucro de R$ 3,7 bilhões, mas há casas bem mais pessimistas por causa das provisões para calotes no crédito rural.

Empresas do Ibovespa que divulgam resultado nesta quarta, depois do fechamento:

Banco do Brasil (BBAS3)

(BBAS3) Rede D'Or (RDOR3)

(RDOR3) Rumo (RAIL3)

(RAIL3) Ultrapar (UGPA3)

(UGPA3) Equatorial (EQTL3)

(EQTL3) Hapvida (HAPV3)

(HAPV3) Eneva (ENEV3)

(ENEV3) MRV (MRVE3)

(MRVE3) Taesa (TAEE11)

(TAEE11) Cogna (COGN3)

(COGN3) Azzas 2154 (AZZA3)

Também estão no calendário do dia Minerva (BEEF3), SLC Agrícola (SLCE3), Raízen, Americanas (AMER3) e CVC (CVCB3).

Na quinta, o fluxo de balanços segue intenso, com Nubank antes da abertura e B3, Natura, Cemig, Copel, Cyrela e MBRF entre os nomes previstos.