Petrobras, PRIO, Brava e PetroReconcavo: ações de petroleiras reagem às medidas do governo

Depois de o governo anunciar medidas para impedir que a disparada do petróleo no mercado internacional chegue ao bolso do consumidor brasileiro, as ações de petrolíferas na bolsa operam com tendências distintas.

Às 15h10 (horario de Brasilia), as ações da Petrobras subiam: PETR4 (as preferenciais, de maior liquidez), avançam 0 45% e PETR3 (as ordinárias) subiam 1,4%.

PRIO (PRIO3) recuava mais de 1% e PetroReconcavo operava praticamente estável com ligeira queda de 0,16%.

Os papéis da Brava (BRAV3), por sua vez, tinham forte queda, de 5,9%.

A combinação de retirada de PIS/Cofins do diesel com a criação de imposto sobre exportação de petróleo deve ter impactos diferentes sobre as empresas.

De acordo com Flavio Conde, da Levante, a medida tende a ser positiva para a Petrobras. Com a nova política, a empresa pode elevar o preço da gasolina e do diesel e receber integralmente esse aumento quando vender para as distribuidoras. Parte desse valor, cerca de R$ 0,32 por litro, será compensada pelo governo por meio de uma subvenção paga às distribuidoras.

Ao mesmo tempo, o governo pretende reduzir o preço ao consumidor retirando PIS e Cofins e pressionando estados a diminuírem o ICMS, como ocorreu em 2022. "O desafio será garantir que essa redução de impostos seja de fato repassada ao consumidor final nos postos, algo difícil de fiscalizar em todo o país", diz Conde.

Ruim para PRIO

Para a Prio, segundo Conde, o impacto é negativo. A companhia exporta praticamente todo o petróleo que produz e não vende no mercado interno. Com a criação de um imposto de 12% sobre exportações, parte relevante da receita da empresa passa a ser tributada.

Isso reduz o benefício que a companhia vinha tendo com a alta do preço do petróleo. "Apesar disso, a empresa tem um fator positivo independente da medida — o início da produção no campo de Wahoo, que deve acrescentar inicialmente cerca de 20 mil barris por dia à produção", explica Conde.

Efeito moderado para Brava e PetroReconcavo

As empresas Brava e PetroReconcavo tendem a ter um impacto moderadamente positivo, de acordo com Conde. Diferentemente da Prio, elas vendem petróleo e gás principalmente no mercado interno, o que significa que não serão afetadas pelo novo imposto de exportação.

Com a possibilidade de repasse da alta do preço internacional do petróleo para o mercado doméstico, essas companhias podem se beneficiar do novo patamar de preços sem arcar com a tributação adicional sobre exportações. "Não é um ganho direto tão forte quanto no caso da Petrobras, mas cria um cenário relativamente favorável para suas operações."