Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras: Presidente do conselho de administração renuncia quatro meses após reeleição

Pietro Mendes também é secretário do Ministério de Minas e Energia - o que levou a um afastamento temporário do 'board', no ano passado, por suposto conflito de interesse

Pietro Mendes renunciou do conselho alegando "novos desafios profissionais" (Tomaz Silva/ Agência Brasil)

Pietro Mendes renunciou do conselho alegando "novos desafios profissionais" (Tomaz Silva/ Agência Brasil)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Repórter de negócios e finanças

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18h25.

O presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Adamo Sampaio Mendes, renunciou do cargo, segundo fato relevante divulgado pela estatal na noite desta quarta-feira, 20. De acordo com o comunicado, a renúncia tem efeitos imediatos. Mendes deixa o board "em razão de novos desafios profissionais", diz a nota.

"O senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva, liderados pela presidente Magda Chambriard, e às equipes da Petrobras pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração, e desejou sucesso a todos na caminhada que prossegue".

A Petrobras explica que o próprio conselho de administração pode eleger um substituto para o chairman. A eleição deve ocorrer até a realização da próxima assembleia geral da companhia.

Pietro Mendes é secretário nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME). Em abril deste ano, foi reeleito para um novo mandato de presidente do conselho da Petrobras, com indicação da União - o acionista controlador - para ocupar o cargo.

O fato de ocupar um cargo no governo lhe rendeu um afastamento do board no ano passado, por determinação da Justiça, a pedido de um deputado partido Novo, que alegou conflito de interesse. Mendes ingressou no MME em 2020, ainda no governo Bolsonaro.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasGovernança

Mais de Invest

McDonald’s (MCDC34( reduzirá preços de combos nos EUA a partir de setembro

Brics Pay: o “Pix do Brics” está em fase avançada e pode ser lançado já em setembro

Simpar dispara 10% na bolsa após venda da Ciclus Rio para Aegea

Como escolher entre renda fixa e variável em um cenário de alta da Selic

Mais na Exame

Negócios

Esse é o maior arrependimento financeiro dos americanos — veja como evitá-lo

Casual

Pace mais leve: Fila apresenta tênis de corrida com apenas 160 gramas

Mercados

McDonald’s (MCDC34( reduzirá preços de combos nos EUA a partir de setembro

Pop

Com Charli XCX, Wet Leg e Iggy Pop no line up, festival cobra 'um rim' por ingressos (literalmente)