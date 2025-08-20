Petrobras: Presidente do conselho de administração renuncia quatro meses após reeleição

O presidente do conselho de administração da Petrobras, Pietro Adamo Sampaio Mendes, renunciou do cargo, segundo fato relevante divulgado pela estatal na noite desta quarta-feira, 20. De acordo com o comunicado, a renúncia tem efeitos imediatos. Mendes deixa o board "em razão de novos desafios profissionais", diz a nota.

"O senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva, liderados pela presidente Magda Chambriard, e às equipes da Petrobras pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração, e desejou sucesso a todos na caminhada que prossegue".

A Petrobras explica que o próprio conselho de administração pode eleger um substituto para o chairman. A eleição deve ocorrer até a realização da próxima assembleia geral da companhia.

Pietro Mendes é secretário nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME). Em abril deste ano, foi reeleito para um novo mandato de presidente do conselho da Petrobras, com indicação da União - o acionista controlador - para ocupar o cargo.

O fato de ocupar um cargo no governo lhe rendeu um afastamento do board no ano passado, por determinação da Justiça, a pedido de um deputado partido Novo, que alegou conflito de interesse. Mendes ingressou no MME em 2020, ainda no governo Bolsonaro.