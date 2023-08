Petrobras: por que o mercado comemorou os preços mais altos de gasolina e diesel

As altas de preços da gasolina e diesel feito pela Petrobras nesta terça-feira, 15, soraram aos ouvidos do mercado como um gatilho para a compra de ações da estatal. A demanda pelos papéis foi tão grande que o preço chegou a subir mais de 4% nos primeiros minutos de pregão.

Investidores avaliam que o aumento do preço dos combustíveis representa uma redução dos riscos na tese da companhia.

"Como o grande medo do mercado é o de a Petrobras vender combustíveis com subsídios ou abaixo do preço e custo, esse reajuste representa um alívio para os investidores", avaliou Ruy Hungria, analista da Empiricus.

O reajuste

A gasolina A ficará mais cara em R$ 0,41 por litro, que passará a custar R$ 2,93. Considerando a mistura obrigatória de de Gasolina A e etanol anidro, a Petrobras receberá R$ 2,14 por litro vendido ao consumidor final. O reajuste do diesel foi de R$ 0,78 por litro, que passará a ser vendido pela Petrobras por R$ 3,80. A empresa ganhará R$ 3,34 por litro de diesel vendido ao consumidor final, considerando a mistura obrigatória.

"Pode haver uma demora maior para o reajuste de preço, mas o fundamento prevaleceu. Ainda há uma defasagem em relação aos preços internacionais, mas o reajuste mostra que existe um limite", disse Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

O aumento de preços deverá melhorar as margens das refinarias da Petrobras, que já estavam pressionadas diante da recente valorização do petróleo. A commodity acumula 17,4% de alta desde o fim de maio. A apreciação do petróleo foi utilizada pela Petrobras como justificativa para o reajuste de preços.

"A consolidação dos preços de petróleo em outro patamar, e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, torna necessário realizar ajustes de preços para ambos os combustíveis, dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras", afirmou a companhia em nota de esclarecimento sobre o reajuste de preços.

Novas altas na bolsa?

"Mesmo que os ajustes tenham se tornado menos frequentes, se a empresa conseguir incutir no mercado a confiança de que os repasses continuarão e que as margens em refinaria não permanecerão em território negativo (ao menos por um período prolongado), as ações poderão eventualmente se recuperar", disseram analistas do BTG Pactual em relatório.

Novos repasses poderão ser feitos?

Os reajuste dos combustíveis ocorre cerca de três meses após a empresa ter alterado sua política de preços, abandonando a baseada na paridade de importação e adotando um modelo lastreado no "custo alternativo do cliente e no valor marginal para a Petrobras."

Na avaliação de Hungria, da Empiricus, o reajuste anunciado hoje é um sinal de que a Petrobras continuará seguindo os preços nos mercados internacionais, mesmo com a mudança na política de preço e com algum atraso. "Essa é uma indicação positiva e dá indícios de que novos repasses devem feitos se o petróleo continuar subindo."