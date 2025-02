Petrobras (PETR4) recebe R$ 2,7 bilhões em pagamentos contingentes ligados ao preço do petróleo

A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira, 3, que recebeu R$ 2,677 bilhões em pagamentos contingentes (earnout) referentes ao desempenho do preço do barril de petróleo em 2024. Os valores vêm de acordos firmados nos campos de Sépia e Atapu e no campo de Baúna.

Do total, R$ 2,161 bilhões foram pagos pelos parceiros da Petrobras nos blocos de Sépia e Atapu, conforme estabelecido na rodada de licitações do Excedente da Cessão Onerosa, realizada em dezembro de 2021. Os pagamentos vêm de TotalEnergies EP Brasil, PETRONAS Petróleo Brasil, QatarEnergy Brasil, Shell Brasil Petróleo e da própria TotalEnergies, com participações distintas em cada campo.

Esses valores são exigíveis caso o preço do petróleo Brent supere a média anual de US$ 40 por barril, com teto de US$ 70, e devem continuar sendo pagos até 2032.

Além disso, a Karoon Petróleo & Gás, subsidiária da australiana Karoon Energy Ltd, pagou aproximadamente R$ 516 milhões à Petrobras pelo campo de Baúna, na Bacia de Santos. O pagamento está ligado à valorização do petróleo no período e faz parte do contrato firmado em 2020, quando a estatal vendeu sua participação na área.

As parcelas futuras desse contrato podem ser recebidas até 2027, dependendo da evolução dos preços do petróleo nos próximos anos.