Petrobras (PETR4): produção reforça expectativas por lucro e dividendos robustos no 3T23

Os resultados operacionais da Petrobras (PETR4) do terceiro trimestre deram uma perspectiva positiva quanto ao seu balanço financeiro. Divulgado na última quinta, 26, o Relatório de Produção e Vendas mostrou que a estatal teve um crescimento anual de 8,8% e trimestral de 9,1% ao produzir 2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed) no período. Agora, analistas projetam qual poderá ser o lucro e os dividendos a serem reportados no próximo dia 9 de novembro.

Produção e vendas da Petrobras no 3T23

Entre os meses de julho e setembro, a produção total da Petrobras atingiu um total de 3,98 MMboed, 9,2% a mais que um ano antes e 7,8% acima do trimestre anterior. A produção no pré-sal bateu novo recorde trimestral de 2,25 MMboed, respondendo por 78% da produção total.

Os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) destacam que as exportações cresceram na comparação anual e trimestral de 55,9% e 31,5%, respectivamente, enquanto as importações reduziram para 33,3% e 17,9%. “Em um trimestre em que os preços no mercado interno estavam descolados da paridade de importação, entendemos que isto demonstra, até certo ponto, a racionalidade da Petrobras em evitar prejuízos significativos de importação”, dizem.

PETR4 no 3T23: receita, Ebitda e lucro robustos

Diante dos números reportados, os analistas atualizaram as suas projeções e esperam por “resultados financeiros robustos” para o terceiro trimestre. O BTG Pactual estima receitas líquidas de US$ 26 bilhões, um Ebitda de US$ 13,9 bilhões e lucro líquido de US$ 4,9 bilhões. Os analistas listam os seguintes fatores para embasar as projeções:

preços do Brent aumentaram 10% trimestralmente;

esperam que o crescimento da produção reforce a alavancagem operacional, reduzindo os custos de exploração para US$ 7,7/bbl (de US$ 7,9/bbl no segundo trimestre);

maiores vendas de derivados, juntamente com os aumentos dos preços dos combustíveis , também deverão traduzir-se em ganhos de estoques no segmento refino.

Outros bancos que fizeram suas projeções sobre os resultados financeiros da Petrobras no período foram o Itaú BBA e o Santander. No caso deles, apenas o Ebitda foi projetado. O primeiro aponta para um montante de US$ 14,5 bilhões. Já o segundo, apostam em US$ 13,7 bilhões.

E os dividendos?

Falar em balanço da Petrobras e não citar dividendos é como contar a fofoca pela metade. Por isso, os bancos estimam os seguintes montantes e dividend yield: