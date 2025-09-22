Petrobras (PETR4; PETR3) paga 2ª parcela de R$ 11,7 bilhões em dividendos; veja quem tem direito

A Petrobras (PETR4; PETR3) inicia o pagamento da segunda parcela de R$ 11,7 bilhões em proventos aos seus acionistas. O pagamento, referente à antecipação da remuneração do exercício de 2025, ocorre nesta segunda-feira, 22.

O repasse soma R$ 0,44 por ação, sendo R$ 0,30 em dividendos e R$ 0,14 em juros sobre capital próprio (JCP). Os valores são distribuídos a investidores com posição acionária registrada até 2 de junho — a chamada “data com”.

Na B3, os papéis passaram a ser negociados “ex-proventos” em 3 de junho; para os ADRs da New York Stock Exchange (NYSE), a data foi 4 de junho.

Dividendos

Empresa Data Com Valor Petrobras (PETR3) 02/06/25 R$ 0,3084474900 Petrobras (PETR4) 02/06/25 R$ 0,3084474900

JCP

Empresa Data Com Valor Petrobras (PETR3) 02/06/25 R$ 0,1461356000 Petrobras (PETR4) 02/06/25 R$ 0,1461356000

A primeira parcela desse mesmo pacote, no valor de R$ 0,45 por ação, foi paga em 20 de agosto, inteiramente na forma de JCP.

Há uma diferença relevante entre os formatos de remuneração. Os dividendos são isentos de Imposto de Renda, enquanto o JCP sofre tributação de 15% na fonte.