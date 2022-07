Petrobras (PETR4) paga 2ª parcela de dividendos nesta quarta-feira

A Petrobras (PETR4) informou que realizará nesta quarta-feira, 20 de julho, o pagamento da segunda parcela da remuneração aos acionistas aprovada por seu Conselho de Administração em reunião realizada no início de maio. A primeira parcela do pagamento de dividendos foi paga no dia 20 de junho.

O valor bruto distribuído hoje corresponde a dividendos de R$ 1,857745 por ação ordinária e preferencial em circulação, com base na posição acionária de 23 de maio de 2022. O valor total distribuído é de 24,25 bilhões de reais.

O pagamento será efetuado pelo Banco Bradesco, instituição depositária das ações escriturais de emissão da Petrobras. Todos os acionistas que estiverem com o cadastro devidamente atualizados terão os direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data de hoje. Para os acionistas com ações custodiadas na B3, o pagamento será efetuado através de suas respectivas corretoras.

Os dividendos pagos são referentes ao primeiro trimestre desse ano. Nos primeiros três meses de 2022, a companhia reportou um lucro líquido de 44,561 bilhões de reais, um aumento de R$ 1,16 bilhão obtido do mesmo período do ano passado, quando a empresa ainda sofria os impactos da pandemia.

De acordo com a estatal, o dividendo proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas, que prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a Petrobras poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (investimentos). Além disso, a Política também prevê a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários, desde que a sustentabilidade financeira da Companhia seja preservada.

“A aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como às práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural.”

Preço na gasolina

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira, 20. O litro de gasolina terá uma redução de R$ 0,20, o equivalente a 4,93%.

O preço da gasolina nas refinarias passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro (o valor final ao consumidor nos postos é maior do que isso, porque inclui ainda tributos e margens no restante da cadeia). Trata-se da primeira redução no preço da gasolina via Petrobras desde 15 de dezembro. Os demais combustíveis, como diesel, GLP (usado no gás de botijão) e gás natural, seguem com os preços atuais.