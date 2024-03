Petrobras (PETR4), Natura (NTCO3), Prio (PRIO3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta terça-feira, 12, promete ser marcado pela inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Ainda assim, a movimentação das empresas listadas tem peso para fazer preço ao índice da bolsa brasileira. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Petrobras (PETR4)

O Ministério da Fazenda e Fernando Haddad devem passar a ter voz dentro da Petrobras. O secretário executivo adjunto da pasta, Rafael Dubeux, será o indicado do governo para o conselho da estatal. A informação foi confirmada pela EXAME. Agora, a Casa Civil irá enviar para a Petrobras e depois ele deve ser submetido ao Conselho da Petrobras. O movimento ocorre depois de os dividendos extraordinários terem sido destinados à reserva de capital da companhia e feito as ações caírem mais de 10% — levando a uma perda em valor de mercado de R$ 55 bilhões.

Natura (NTCO3)

Antes da abertura do mercado, a Natura reportou seus resultados do quarto trimestre. A companhia apurou um prejuízo líquido consolidado de R$ 2,662 bilhões, uma perda 199% maior que a registrada no mesmo intervalo de 2022. No ano, o lucro acumulado foi de R$ 2,974 bilhões. Junto com os números, a companhia ainda aprovou a distribuição de R$ 979,18 milhões em dividendos referentes ao exercício social de 2023. O montante corresponde a um valor de R$ 0,709 por ação. O pagamento está previsto para o dia 19 de abril.

Prio (PRIO3)

Na noite de ontem, a Prio anunciou a aprovação do seu conselho para a criação de um novo programa de recompra de ações em substituição ao programa aprovado em setembro de 2022. O limite será de até 89.205.339 ações ordinárias de emissão da companhia. Em fato relevante, a companhia disse que as aquisições poderão ser realizadas pelo prazo máximo de 18 meses — isto é, até setembro de 2025.

Localiza (RENT3)

No último trimestre do ano passado, a Localiza contabilizou um lucro líquido ajustado de R$ 750,9 milhões, o que representa um crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, foram R$ 2,477 bilhões, queda de 97% frente a 2022. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 2,879 bilhões no trimestre, 33% superior ao apurado no mesmo trimestre de 2022. No acumulado de 12 meses, atingiu R$ 10,676 bilhões, crescimento anual de 27,6%.

Cury (CURY3)

Outra companhia que reportou seus resultados do 4T23 foi a Cury, que contabilizou um lucro líquido de R$ 164,6 milhões, alta de 69,2% frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, a última linha do balanço somou R$ 495,6 milhões, alta de 42,3% na comparação anual.

Confira as últimas notícias de Invest: