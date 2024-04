Petrobras (PETR4) ganha R$ 12 bi em dia de anúncio de pagamento de dividendos

A Petrobras (PETR4) fechou em alta de 2,40% nesta quinta-feira, 25. Com isso, a estatal ganhou R$ 12,7 bilhões em valor de mercado. Com o fechamento de hoje, a companhia tem valor de mercado estimado em R$ 561,4 bilhões, ficando apenas R$ 5,5 bilhões abaixo de seu recorde histórico, registrado em 19 de fevereiro de 2024. Os dados foram divulgados pela Elos Ayta Consultoria.

Na tarde de hoje, a Petrobras aprovou em assembleia geral ordinária o pagamento no valor total de R$ 94.354.315.809,82 relativo ao exercício social de 2023. Esse valor inclui as antecipações aprovadas ao longo de 2023 e pagas até março de 2024 (R$ 58.214.901.362,50) mais a proposta de dividendos complementares no valor de R$ 36.139.414.447,32.

Se excluir os R$ 14,2 bilhões de dividendos ordinários anunciados juntamente com os resultados do quatro trimestre isso implicaria um pagamento de R$ 22 bilhões a serem distribuídos como dividendos extraordinários.

As parcelas serão no valor de R$ 1,44747835 por ação preferencial e ordinária[/grifar]; sendo R$ 0,56890230 referente à aplicação da fórmula da Política de Remuneração aos Acionistas e R$ 0,87857605 referente aos dividendos extraordinários.

Datas de corte

Os pagamentos de dividendos terão datas de corte distintas. Os valores de dividendos referentes à aplicação da fórmula da Política de Remuneração aos Acionistas: a data de corte é o dia 25 de abril de 2024 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3. A data de corte será o dia 29 de abril de 2024 para os detentores de ADRs negociadas na NYSE. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 26 de abril de 2024.

Valores referentes aos dividendos extraordinários: a data de corte será o dia 2 de maio de 2024 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date será o dia 6 de maio de 2024 para os detentores de ADRs negociadas na NYSE.

As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 3 de maio de 2024.

Data de pagamento

Para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 nas respectivas datas de corte, o pagamento da primeira parcela será realizado no dia 20 de maio de 2024 e o da segunda parcela no dia 20 de junho de 2024.

Os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 28 de maio de 2024 e 27 de junho de 2024, respectivamente.

A Petrobras explica que os valores dos dividendos extraordinários por ação podem sofrer variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações. Na data de corte, caso haja alteração dos valores por ação, a Petrobras irá comunicar os novos valores ao mercado. Os valores das duas parcelas continuarão a ser atualizados pela variação da taxa Selic de 31 de dezembro de 2023 até a data dos efetivos pagamentos.