Petrobras (PETR4) fica na lanterna da bolsa com derrocada do petróleo

As ações da Petrobras (PETR4) estão na lanterna do Ibovespa nesta quarta-feira, 4, em dia de forte queda do petróleo no mercado internacional. Tanto o petróleo Brent, referência global da commodity, quanto o WTI, referência para o mercado americano, caem cerca de 5,3% nesta tarde.

Petrobras (PETR4) : - 3,92%

Petrobras (PETR3) : - 3,29%

O colapso veio com uma troca na leitura de cenário dos investidores. A commodity vinha em alta nos últimos meses com a expectativa de corte na oferta por parte de dois dos maiores exportadores, Arábia Saudita e Rússia. Agora, no entanto, prevalecem os temores em relação às taxas de juros americanas. Se os juros continuarem altos por mais tempo, como se espera, a demanda pelo petróleo pode diminuir, neutralizando o aperto da oferta.

As petroleiras privadas 3R e Prio também operam em queda nesta quarta-feira, e ficam entre as maiores baixas do dia.

3R (RRRP3) : - 3,46%

Prio (PRIO3) : - 3,01%

O que diz a Opep+

Mais cedo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) se reuniu e apontou ser improvável um ajuste à sua atual política de produção.

A Arábia Saudita confirmou que vai manter o corte voluntário na oferta do petróleo bruto em 1 milhão de barris por dia até o final do ano. E a Rússia disse que vai continuar com os cortes nas exportações de petróleo de 300 mil barris por dia até o final do ano. Já o corte voluntário na produção de 500 mil barris por dia implementado desde abril será revisto em novembro.

